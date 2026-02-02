Рейтинг@Mail.ru
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/v-rossii-uvelichili-summu-sredstv-na-lechenie-grazhdan-po-oms-1152865597.html
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
Сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T08:55
2026-02-02T08:55
михаил мурашко
омс
медицина
здравоохранение в россии
новости
минздрав рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e28f43cad2f5afe5a85343797c3cea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.Мурашко также отметил, что знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга. Новый тест позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона.Еще одним важным шагом стало внедрение неинвазивного пренатального скрининга, который также будет бесплатным по полису ОМС. Это высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери без инвазивных процедур, что исключает риски для плода.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощьВ Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1d7d981605300dc87cf1b20ed24fe8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, омс, медицина, здравоохранение в россии, новости, минздрав рф
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС

На лечение одного застрахованного россиянина выделяется почти 25 тысяч рублей в 2026 году

08:55 02.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской
В Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.
Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.
Мурашко также отметил, что знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга. Новый тест позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона.
Еще одним важным шагом стало внедрение неинвазивного пренатального скрининга, который также будет бесплатным по полису ОМС. Это высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери без инвазивных процедур, что исключает риски для плода.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощь
В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
 
Михаил МурашкоОМСМедицинаЗдравоохранение в РоссииНовостиМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
08:31Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
08:24Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
08:16Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
08:0331 беспилотник ВСУ сбит над регионами России
07:58Новые горизонты для молодежи: "Движение первых" набирает обороты в Крыму
07:44Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
07:31Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
07:07Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
06:57Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе
06:37Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
06:18На Солнце произошла вспышка максимального класса
06:08Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
00:01Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния