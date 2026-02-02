https://crimea.ria.ru/20260202/v-rossii-uvelichili-summu-sredstv-na-lechenie-grazhdan-po-oms-1152865597.html

В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС

В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС

Сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T08:55

2026-02-02T08:55

2026-02-02T08:55

михаил мурашко

омс

медицина

здравоохранение в россии

новости

минздрав рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e28f43cad2f5afe5a85343797c3cea9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сумма средств, выделяемых на лечение одного россиянина по системе ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год", - говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.Если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, например, нужна высокотехнологичная операция или дорогостоящая терапия, то он получит его в необходимом объеме бесплатно без оглядки на усредненные цифры, добавил министр.Мурашко также отметил, что знаковым этапом развития программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов в перечень услуг, предоставляемых бесплатно по полису ОМС. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга. Новый тест позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона.Еще одним важным шагом стало внедрение неинвазивного пренатального скрининга, который также будет бесплатным по полису ОМС. Это высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери без инвазивных процедур, что исключает риски для плода.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что неработающих, но имеющих высокий доход граждан России, обяжут платить за полис обязательного медстрахования (ОМС). По ее словам, такие нормы не коснутся детей, студентов, пенсионеров, инвалидов и домохозяек. За всех них платит и будет платить государство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощьВ Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, омс, медицина, здравоохранение в россии, новости, минздрав рф