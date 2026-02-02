Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/v-rossii-utverdili-sroki-okazaniya-medpomoschi-pri-podozrenii-na-onkologiyu-1152894453.html
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
Сроки проведения врачебной консультации при подозрении на онкологию у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T19:51
2026-02-02T19:51
новости
россия
здравоохранение в россии
правительство россии
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fda3c74c46b5f08cbfde9dc1c2540d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сроки проведения врачебной консультации при подозрении на онкологию у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ. Об этом пишет РИА Новости.Также в документе отмечается, что сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологи не должны превышать семи рабочих дней с того момента как были назначены.Если обнаружено злокачественное новообразование, то лечащий врач должен направить пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи.Кроме того, согласно постановлению, срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом, у которого обнаружен рак, не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки данного диагноза.Ранее в российском Минздраве сообщили, что для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМСВ России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекциейВ Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d95a1f15e4d5db5b4033fbff0a093527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, здравоохранение в россии, правительство россии, рак
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию

При подозрении на рак сроки проведения консультации врача не должны превышать трех дней

19:51 02.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоликлиника
Поликлиника - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сроки проведения врачебной консультации при подозрении на онкологию у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Также в документе отмечается, что сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологи не должны превышать семи рабочих дней с того момента как были назначены.
Если обнаружено злокачественное новообразование, то лечащий врач должен направить пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи.
Кроме того, согласно постановлению, срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом, у которого обнаружен рак, не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки данного диагноза.
Ранее в российском Минздраве сообщили, что для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
В России придумали способ борьбы с внутрибольничной инфекцией
В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
 
НовостиРоссияЗдравоохранение в РоссииПравительство Россиирак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08Для развития потенциала Приазовье нужны серьезные научные исследования
20:56В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
20:38Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом
20:24О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
20:05На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
19:51В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
19:37В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
19:22Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
18:07В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
17:57В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
17:45В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
17:35Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
17:23Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возвращаться домой
17:17Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
17:07Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Лента новостейМолния