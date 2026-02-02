https://crimea.ria.ru/20260202/v-rossii-utverdili-sroki-okazaniya-medpomoschi-pri-podozrenii-na-onkologiyu-1152894453.html

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию

Сроки проведения врачебной консультации при подозрении на онкологию у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ. РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сроки проведения врачебной консультации при подозрении на онкологию у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства РФ. Об этом пишет РИА Новости.Также в документе отмечается, что сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологи не должны превышать семи рабочих дней с того момента как были назначены.Если обнаружено злокачественное новообразование, то лечащий врач должен направить пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания медпомощи.Кроме того, согласно постановлению, срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом, у которого обнаружен рак, не должен превышать трех рабочих дней со дня постановки данного диагноза.Ранее в российском Минздраве сообщили, что для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

