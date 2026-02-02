https://crimea.ria.ru/20260202/v-moskve-nashli-rybu-so-rtutyu---nachato-epidrassledovanie--1152889533.html

В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование

2026-02-02T17:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Ряд СМИ ранее сообщили о то, что шарики ртути были найдены в упаковке с рыбой, которую приобрела супружеская пара в одном из магазинов в Новой Москве.Уточняется что продукция была приобретена в сетевом магазине в поселении Внуковское. Речь идет о сушено-вяленой пищевой рыбной продукции "Ставридка". Юрлицу, представляющему сеть магазинов, выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной рыбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На смену ртути и радиации: что сегодня в Черном море находят ученыеИстория с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворотТоксичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью

