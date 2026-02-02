Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Ряд СМИ ранее сообщили о то, что шарики ртути были найдены в упаковке с рыбой, которую приобрела супружеская пара в одном из магазинов в Новой Москве.Уточняется что продукция была приобретена в сетевом магазине в поселении Внуковское. Речь идет о сушено-вяленой пищевой рыбной продукции "Ставридка". Юрлицу, представляющему сеть магазинов, выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной рыбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На смену ртути и радиации: что сегодня в Черном море находят ученыеИстория с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворотТоксичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью
В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование

Роспотребнадзор Москвы начал эпидрасследование из-за найденной в рыбе ртути

17:45 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор Москвы начал эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением ртути в рыбе, купленной в одном их столичных магазинов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ряд СМИ ранее сообщили о то, что шарики ртути были найдены в упаковке с рыбой, которую приобрела супружеская пара в одном из магазинов в Новой Москве.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с публикацией в СМИ… незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования во Центре гигиены и эпидемиологии", - сказано в сообщении.

Уточняется что продукция была приобретена в сетевом магазине в поселении Внуковское. Речь идет о сушено-вяленой пищевой рыбной продукции "Ставридка".
Юрлицу, представляющему сеть магазинов, выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной рыбы.
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
18:07В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
17:57В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
17:45В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
17:35Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
17:23Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой
17:17Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
17:07Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
16:43В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
16:31Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
16:17В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
16:07В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
15:57В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом
15:47Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
15:37Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
15:27Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
Лента новостейМолния