https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-zaregistrirovali-rekordnoe-rozhdenie-dvoynyashek-1152882060.html

В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек

В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек

Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T20:56

2026-02-02T20:56

2026-02-02T20:56

крым

новости крыма

дети

минюст крыма

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_132:396:3068:2048_1920x0_80_0_0_c35d32e5e7eb1a87d48b753ca9f68ad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Крыма.Примечательно, что двойни появились на свет в многодетных семьях. Сотрудники ЗАГСа считают, что такие события отражают успешную реализацию приоритетных направлений государственной семейной и демографической политики, направленной на поддержку многодетных семей, популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление общества.В конце января этого года, Минюст РК сообщал, что в Крыму фиксируют рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Кроме того, в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальПрограмму маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дети, минюст крыма, демография