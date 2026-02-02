Рейтинг@Mail.ru
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек - РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-zaregistrirovali-rekordnoe-rozhdenie-dvoynyashek-1152882060.html
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста... РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_132:396:3068:2048_1920x0_80_0_0_c35d32e5e7eb1a87d48b753ca9f68ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Крыма.Примечательно, что двойни появились на свет в многодетных семьях. Сотрудники ЗАГСа считают, что такие события отражают успешную реализацию приоритетных направлений государственной семейной и демографической политики, направленной на поддержку многодетных семей, популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление общества.В конце января этого года, Минюст РК сообщал, что в Крыму фиксируют рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Кроме того, в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальПрограмму маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 году
крым, новости крыма, дети, минюст крыма, демография
В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек

Красногвардейский район Крыма бьет рекорд по рождению двойняшек

20:56 02.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Близнецы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Крыма.

"Это значимое достижение для этого населенного пункта и весомый вклад в его демографическое развитие. В семьях Красногвардейского района появились на свет: двойня мальчиков – Эмир и Дамир, двойня девочек – Вероника и Анжелика и две "королевские" двойни – Виталина и Святослав, а также Элина и Эльдар", – говорится в сообщении.

Примечательно, что двойни появились на свет в многодетных семьях. Сотрудники ЗАГСа считают, что такие события отражают успешную реализацию приоритетных направлений государственной семейной и демографической политики, направленной на поддержку многодетных семей, популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление общества.
"Регистрация сразу четырех двоен за такой короткий срок – это показатель устойчивых семейных традиций. Появление двух детей одновременно – это особая радость, усиленная любовью и сплоченностью семьи, где каждый ребенок желанный и окружен вниманием", – подчеркнули в учреждении.
В конце января этого года, Минюст РК сообщал, что в Крыму фиксируют рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Кроме того, в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медаль
Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
 
