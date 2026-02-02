В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный отдел ЗАГС на неделе зарегистрировал рекордное для района количество рождений двоен – четыре. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Крыма.
"Это значимое достижение для этого населенного пункта и весомый вклад в его демографическое развитие. В семьях Красногвардейского района появились на свет: двойня мальчиков – Эмир и Дамир, двойня девочек – Вероника и Анжелика и две "королевские" двойни – Виталина и Святослав, а также Элина и Эльдар", – говорится в сообщении.
Примечательно, что двойни появились на свет в многодетных семьях. Сотрудники ЗАГСа считают, что такие события отражают успешную реализацию приоритетных направлений государственной семейной и демографической политики, направленной на поддержку многодетных семей, популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление общества.
"Регистрация сразу четырех двоен за такой короткий срок – это показатель устойчивых семейных традиций. Появление двух детей одновременно – это особая радость, усиленная любовью и сплоченностью семьи, где каждый ребенок желанный и окружен вниманием", – подчеркнули в учреждении.
В конце января этого года, Минюст РК сообщал, что в Крыму фиксируют рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Кроме того, в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".
