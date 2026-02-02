Рейтинг@Mail.ru
В Крыму произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму произошло сильное землетрясение
В Крыму произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму произошло сильное землетрясение
В Крыму произошло землетрясение, магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Крыму произошло землетрясение, магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино.На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет. Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму произошло сильное землетрясение

В Крыму произошло землетрясение магнитудой 5,1

12:56 02.02.2026 (обновлено: 13:11 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Крыму произошло землетрясение, магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино.
На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
