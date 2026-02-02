https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie--1152875548.html
В Крыму произошло сильное землетрясение
В Крыму произошло землетрясение, магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Крыму произошло землетрясение, магнитуда составила 5,1. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36-ти километрах от Щелкино.На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет. Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:56 02.02.2026 (обновлено: 13:11 02.02.2026)