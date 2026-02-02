В Крыму предотвращен теракт против сотрудников ФСБ - задержан "смертник"

https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-predotvraschen-terakt-protiv-sotrudnikov-fsb---zaderzhan-smertnik-1152867966.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму предотвращена попытка совершения теракта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, представитель сил спецопераций ВСУ связался с жителем Крыма через мессенджер, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в здание УФСБ России по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе.Спланировавшие теракт представители украинских спецслужб рассчитывали на то, что подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя, который и не подозревал о своей роли "смертника".Сотрудники ФСБ установили личность организатора теракта. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ. Он зарегистрирован в Краматорске (временно подконтрольный Киеву город в ДНР) и в настоящее время проживает по известному ФСБ России адресу в Одессе с супругой и малолетним ребенком.В августе прошлого года злоумышленник через мошеннические схемы уже привлекал жительницу Волгоградской области в качестве "живой бомбы" для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Террористический акт был предотвращен.В отношении сотрудника ССО возбуждено уголовное дело. Фигурант будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, отметили в силовом ведомстве.В Крыму в августе прошлого года задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю с помощью взрыва вмонтированной в икону самодельной бомбы. Мощность взрывчатки составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала. Теракт удалось предотвратить .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

