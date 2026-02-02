Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку
В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку
В Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в информационное поле попал сюжет, в котором сообщается, что пенсионерка после прохождения лечения в реабилитационном центре не может вернуться домой, потому что новый владелец жилища ее не пускает. Нынешняя собственница приобрела дом у пожилой женщины в 2018 году, однако по договору пенсионерка имеет право пожизненного проживания в нем.Следовали проведут проверку по изложенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя на предмет статей о мошенничестве и самоуправстве, будет дана правовая оценка процедуре отчуждения имущества пожилой женщины с целью восстановления ее прав.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жильеВ симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СКВ Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
15:57 02.02.2026 (обновлено: 16:06 02.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Ранее в информационное поле попал сюжет, в котором сообщается, что пенсионерка после прохождения лечения в реабилитационном центре не может вернуться домой, потому что новый владелец жилища ее не пускает. Нынешняя собственница приобрела дом у пожилой женщины в 2018 году, однако по договору пенсионерка имеет право пожизненного проживания в нем.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Тереньтева организована процессуальная проверка сведений, изложенных в эфире одного из федеральных телеканалов о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя", – говорится в сообщении.
Следовали проведут проверку по изложенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя на предмет статей о мошенничестве и самоуправстве, будет дана правовая оценка процедуре отчуждения имущества пожилой женщины с целью восстановления ее прав.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
