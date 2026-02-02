В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку

https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-pensionerka-ne-mozhet-vernutsya-v-svoy-dom--sk-nachal-proverku-1152883627.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в информационное поле попал сюжет, в котором сообщается, что пенсионерка после прохождения лечения в реабилитационном центре не может вернуться домой, потому что новый владелец жилища ее не пускает. Нынешняя собственница приобрела дом у пожилой женщины в 2018 году, однако по договору пенсионерка имеет право пожизненного проживания в нем.Следовали проведут проверку по изложенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя на предмет статей о мошенничестве и самоуправстве, будет дана правовая оценка процедуре отчуждения имущества пожилой женщины с целью восстановления ее прав.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
15:57 02.02.2026 (обновлено: 16:06 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Ранее в информационное поле попал сюжет, в котором сообщается, что пенсионерка после прохождения лечения в реабилитационном центре не может вернуться домой, потому что новый владелец жилища ее не пускает. Нынешняя собственница приобрела дом у пожилой женщины в 2018 году, однако по договору пенсионерка имеет право пожизненного проживания в нем.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Тереньтева организована процессуальная проверка сведений, изложенных в эфире одного из федеральных телеканалов о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя", – говорится в сообщении.
Следовали проведут проверку по изложенной в СМИ информации о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Симферополя на предмет статей о мошенничестве и самоуправстве, будет дана правовая оценка процедуре отчуждения имущества пожилой женщины с целью восстановления ее прав.
Ранее сообщалось
, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
