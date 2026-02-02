https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-muzhchinu-budut-sudit-za-khranenie--opasnogo-alkogolya-1152876079.html
В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя
В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя
В Крыму мужчину обвиняют в хранении и приготовлении на продажу около 9 тысяч бутылок алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T13:10
2026-02-02T13:10
2026-02-02T13:10
алкоголь
крым
новости крыма
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152874818_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0133e88417d3926de229e6d6c2326d14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчину обвиняют в хранении и приготовлении на продажу около 9 тысяч бутылок алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в крымском главке СК России.По информации следователей, местный житель приобрел за территорией полуострова спиртосодержащую продукцию с целью дальнейшего сбыта и извлечения прибыли.Преступная деятельность фигуранта была пресечена 28 мая 2025 года во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД. При обыске на объекте реализации обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция в количестве порядка 9 тысяч бутылок общим объемом свыше 6 тысяч литров.В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, выполнены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база.Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение."Уголовное дело направлено в суд Симферополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Неделей ранее сообщалось, что в Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросли цены на крепкий алкогольВеселье без похмелья: как праздновать без головной боли потомКаждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152874818_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11744e42c152ad6d854b65c7fc2d631a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, крым, новости крыма, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право
В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя
В Крыму мужчину обвиняют в хранении более 6 тысяч литров некачественного алкоголя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчину обвиняют в хранении и приготовлении на продажу около 9 тысяч бутылок алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
По информации следователей, местный житель приобрел за территорией полуострова спиртосодержащую продукцию с целью дальнейшего сбыта и извлечения прибыли.
"Не соответствующую требованиям безопасности алкогольную продукцию обвиняемый хранил на складском помещении по улице Евпаторийское шоссе в Симферополе", – сказано в сообщении.
Преступная деятельность фигуранта была пресечена 28 мая 2025 года во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД. При обыске на объекте реализации обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция в количестве порядка 9 тысяч бутылок общим объемом свыше 6 тысяч литров.
В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, выполнены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база.
Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение.
"Уголовное дело направлено в суд Симферополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Неделей ранее сообщалось, что в Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: