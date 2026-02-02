https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-muzhchinu-budut-sudit-za-khranenie--opasnogo-alkogolya-1152876079.html

В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчину обвиняют в хранении и приготовлении на продажу около 9 тысяч бутылок алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в крымском главке СК России.По информации следователей, местный житель приобрел за территорией полуострова спиртосодержащую продукцию с целью дальнейшего сбыта и извлечения прибыли.Преступная деятельность фигуранта была пресечена 28 мая 2025 года во взаимодействии с сотрудниками республиканского МВД. При обыске на объекте реализации обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция в количестве порядка 9 тысяч бутылок общим объемом свыше 6 тысяч литров.В ходе расследования уголовного дела проведены экспертизы, выполнены все необходимые следственные действия, собрана достаточная доказательственная база.Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение."Уголовное дело направлено в суд Симферополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Неделей ранее сообщалось, что в Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя и около 50 тысяч пачек безакцизной никотиносодержащей продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросли цены на крепкий алкогольВеселье без похмелья: как праздновать без головной боли потомКаждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино

