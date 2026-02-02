https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-i-sevastopole-na-karantin-po-orvi-zakryty-vosem-shkol-1152879993.html
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе в Крыму заболели около 11 тысяч человек, в Севастополе – более 2600. Больше всего из них – дети.Кроме того, на прошедшей неделе на карантин отправили восемь крымских школ и три детских сада.На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппомВ Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 классаРоспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
