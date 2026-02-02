Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
В Крыму за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ. Об... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T14:25
2026-02-02T14:25
крым
севастополь
орви
роспотребнадзор
новости крыма
здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе в Крыму заболели около 11 тысяч человек, в Севастополе – более 2600. Больше всего из них – дети.Кроме того, на прошедшей неделе на карантин отправили восемь крымских школ и три детских сада.На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппомВ Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 классаРоспотребнадзор проводит расследование случая подозрения на оспу обезьян
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ

14:25 02.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага
Работа поликлиники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На прошедшей неделе в Крыму и Севастополе наблюдается незначительный рост заболеваемости респираторными инфекциями порядка 12 процентов", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что на прошедшей неделе в Крыму заболели около 11 тысяч человек, в Севастополе – более 2600. Больше всего из них – дети.
Кроме того, на прошедшей неделе на карантин отправили восемь крымских школ и три детских сада.
"Также в Крыму частично образовательный процесс был остановлен в 219 классах 61 образовательного учреждения и 38 группах 26 дошкольных образовательных учреждениях", – уточнили в Роспотребнадзоре.
На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.
