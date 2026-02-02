Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда.По версии следствия, мужчина участвовал в преступной схеме: он получал и перевозил деньги, которые мошенники похищали у граждан. Потерпевшей стала 78-летняя жительница города Саки. Злоумышленники связывались с ней через мессенджер под видом сотрудников ФСБ и убеждали, что с ее счетов якобы совершаются незаконные переводы. Чтобы "защитить" деньги и помочь в "расследовании", женщина сняла все свои сбережения, продала автомобиль и золотые украшения. Всего она передала им более 4 млн рублей. Обвиняемый, по данным следствия, был одним из звеньев схемы и занимался перевозкой похищенных денег.Обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру – домашний арест или запрет определенных действий.С учетом всего вышеизложенного и обвинения в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на месяц и 24 дня. Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Крыма в установленном законом порядке.Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества.
крым
саки
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда.
По версии следствия, мужчина участвовал в преступной схеме: он получал и перевозил деньги, которые мошенники похищали у граждан. Потерпевшей стала 78-летняя жительница города Саки. Злоумышленники связывались с ней через мессенджер под видом сотрудников ФСБ и убеждали, что с ее счетов якобы совершаются незаконные переводы. Чтобы "защитить" деньги и помочь в "расследовании", женщина сняла все свои сбережения, продала автомобиль и золотые украшения. Всего она передала им более 4 млн рублей. Обвиняемый, по данным следствия, был одним из звеньев схемы и занимался перевозкой похищенных денег.
"Следствие в судебном заседании настаивало на заключении обвиняемого под стражу, полагая, что задержанный, будучи не трудоустроенным, не имея постоянного места жительства в Крыму и родственных связей в регионе, а также обладая загранпаспортом и опытом работы моряком дальнего плавания, с высокой долей вероятности может скрыться от правосудия", – рассказали в суде.
Обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру – домашний арест или запрет определенных действий.
С учетом всего вышеизложенного и обвинения в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на месяц и 24 дня. Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Крыма в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества.
