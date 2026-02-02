https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-arestovali-zhitelya-mariupolya-za-krupnoe-moshennichestvo-1152879739.html
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T16:07
2026-02-02T16:07
2026-02-02T16:10
мошенничество
крым
новости крыма
арест
закон и право
суды крыма
саки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152879626_0:6:1056:600_1920x0_80_0_0_385b5b5224be6b77896984be96c68948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда.По версии следствия, мужчина участвовал в преступной схеме: он получал и перевозил деньги, которые мошенники похищали у граждан. Потерпевшей стала 78-летняя жительница города Саки. Злоумышленники связывались с ней через мессенджер под видом сотрудников ФСБ и убеждали, что с ее счетов якобы совершаются незаконные переводы. Чтобы "защитить" деньги и помочь в "расследовании", женщина сняла все свои сбережения, продала автомобиль и золотые украшения. Всего она передала им более 4 млн рублей. Обвиняемый, по данным следствия, был одним из звеньев схемы и занимался перевозкой похищенных денег.Обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру – домашний арест или запрет определенных действий.С учетом всего вышеизложенного и обвинения в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на месяц и 24 дня. Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Крыма в установленном законом порядке.Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовВ Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную
крым
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152879626_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_b585ce40986485845070311ad692b14f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, крым, новости крыма, арест, закон и право, суды крыма, саки
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
Сакский суд арестовал работавшего курьером мошенников жителя Мариуполя
16:07 02.02.2026 (обновлено: 16:10 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда.
По версии следствия, мужчина участвовал в преступной схеме: он получал и перевозил деньги, которые мошенники похищали у граждан. Потерпевшей стала 78-летняя жительница города Саки. Злоумышленники связывались с ней через мессенджер под видом сотрудников ФСБ и убеждали, что с ее счетов якобы совершаются незаконные переводы. Чтобы "защитить" деньги и помочь в "расследовании", женщина сняла все свои сбережения, продала автомобиль и золотые украшения. Всего она передала им более 4 млн рублей. Обвиняемый, по данным следствия, был одним из звеньев схемы и занимался перевозкой похищенных денег.
"Следствие в судебном заседании настаивало на заключении обвиняемого под стражу, полагая, что задержанный, будучи не трудоустроенным, не имея постоянного места жительства в Крыму и родственных связей в регионе, а также обладая загранпаспортом и опытом работы моряком дальнего плавания, с высокой долей вероятности может скрыться от правосудия", – рассказали в суде.
Обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру – домашний арест или запрет определенных действий.
С учетом всего вышеизложенного и обвинения в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на месяц и 24 дня. Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Крыма в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось
, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: