https://crimea.ria.ru/20260202/v-krymu-arestovali-zhitelya-mariupolya-za-krupnoe-moshennichestvo-1152879739.html

В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество

В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество

В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда. РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T16:07

2026-02-02T16:07

2026-02-02T16:10

мошенничество

крым

новости крыма

арест

закон и право

суды крыма

саки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152879626_0:6:1056:600_1920x0_80_0_0_385b5b5224be6b77896984be96c68948.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 38-летнего жителя Мариуполя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Сакского районного суда.По версии следствия, мужчина участвовал в преступной схеме: он получал и перевозил деньги, которые мошенники похищали у граждан. Потерпевшей стала 78-летняя жительница города Саки. Злоумышленники связывались с ней через мессенджер под видом сотрудников ФСБ и убеждали, что с ее счетов якобы совершаются незаконные переводы. Чтобы "защитить" деньги и помочь в "расследовании", женщина сняла все свои сбережения, продала автомобиль и золотые украшения. Всего она передала им более 4 млн рублей. Обвиняемый, по данным следствия, был одним из звеньев схемы и занимался перевозкой похищенных денег.Обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру – домашний арест или запрет определенных действий.С учетом всего вышеизложенного и обвинения в тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на месяц и 24 дня. Решение суда может быть обжаловано в Верховный суд Крыма в установленном законом порядке.Ранее сообщалось, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовВ Севастополе мужчина взял кредит на умершую экс-возлюбленную

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, новости крыма, арест, закон и право, суды крыма, саки