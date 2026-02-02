https://crimea.ria.ru/20260202/v-kremle-nazvali-datu-novogo-raunda-peregovorov-po-ukraine-1152876412.html

В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине

В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине

Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".Говоря о переговорах, пресс-секретарь российского лидера отметил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя."По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры", - пояснил он.Песков добавил, что переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался один вопрос: Рубио рассказал о ходе переговоров по УкраинеГотов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

