В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".Говоря о переговорах, пресс-секретарь российского лидера отметил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя."По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры", - пояснил он.Песков добавил, что переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.
В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине

Второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4-5 февраля – Песков

13:15 02.02.2026
 
© REUTERS Abdelhadi Ramahi Абу-Даби
 Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© REUTERS Abdelhadi Ramahi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".
Говоря о переговорах, пресс-секретарь российского лидера отметил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.
"По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры", - пояснил он.
Песков добавил, что переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные были конструктивными и позитивными.
"Никакой детализации здесь не будет. Оценки в целом концептуальные с двух сторон, и от Дмитриева, и от (спецпосланника президента США Стивена) Уиткоффа. Это в общем-то были достаточно позитивные и конструктивные разговоры", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.
