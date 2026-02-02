https://crimea.ria.ru/20260202/v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-odin-chelovek-pogib-i-shestero-raneny-1152873232.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены

Один человек погиб и шесть ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что 62-летний мужчина погиб при обстреле частного дома в селе Казачьи Лагеря. В других населенных пунктах люди пострадали из-за атак БПЛА. Так, в селе Великие Копани ранен мужчина 1991 года рождения, в поселке Днепряны - мужчина 1966 года рождения. В Гладковке и Брилевке пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина – 1977-го.18 января ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – погиб человек и шесть получили ранения. До этого три человека погибли и девять получили ранения при атаке ВСУ на Ростовскую область. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУАтаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подростокПосле атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом

