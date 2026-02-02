Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
Один человек погиб и шесть ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что 62-летний мужчина погиб при обстреле частного дома в селе Казачьи Лагеря. В других населенных пунктах люди пострадали из-за атак БПЛА. Так, в селе Великие Копани ранен мужчина 1991 года рождения, в поселке Днепряны - мужчина 1966 года рождения. В Гладковке и Брилевке пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина – 1977-го.18 января ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – погиб человек и шесть получили ранения. До этого три человека погибли и девять получили ранения при атаке ВСУ на Ростовскую область.
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены

В результате атак ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель и шестеро ранены

12:15 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 02 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шесть ранены из-за атак ВСУ на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате атак киевского режима в минувшие выходные погиб один мирный житель, шесть человек получили ранения", - написал он в своем ТГ-канале.
Он уточнил, что 62-летний мужчина погиб при обстреле частного дома в селе Казачьи Лагеря.
В других населенных пунктах люди пострадали из-за атак БПЛА. Так, в селе Великие Копани ранен мужчина 1991 года рождения, в поселке Днепряны - мужчина 1966 года рождения. В Гладковке и Брилевке пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина – 1977-го.
18 января ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – погиб человек и шесть получили ранения. До этого три человека погибли и девять получили ранения при атаке ВСУ на Ростовскую область.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом
 
