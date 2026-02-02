Рейтинг@Mail.ru
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/v-kerchi-derevo-rukhnulo-na-pensionerku-1152889392.html
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
В Керчи дерево упало на пенсионерку, женщина 1957 года рождения получила травмы. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают пресс-службы главного... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T18:07
2026-02-02T18:07
керчь
новости крыма
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152889758_0:309:960:849_1920x0_80_0_0_f22623805618c27de84cf0b73d6ad6cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Керчи дерево упало на пенсионерку, женщина 1957 года рождения получила травмы. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.По информации из соцсетей, керчанка, которая шла по переулку Майскому, получила травмы из-за падения дерева. Также сообщается о неоднократных обращениях по данному факту в органы местного самоуправления.Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по региону следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье о халатности.В ходе следствия будет дана правовая оценка уполномоченным профильным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие, уточнили в СК.В начале января шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололедаСосулька упала на машину: как получить компенсациюВ Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детей
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152889758_0:219:960:939_1920x0_80_0_0_2ed64148e90545df727a3f2a3cb35f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку

Дерево рухнуло на пенсионерку в Керчи – СК и прокуратура проводят проверку

18:07 02.02.2026
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяСледователи устанавливают обстоятельства травмирования женщины, пострадавшей в результате падения на нее дерева в Керчи
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования женщины, пострадавшей в результате падения на нее дерева в Керчи
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Керчи дерево упало на пенсионерку, женщина 1957 года рождения получила травмы. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.
По информации из соцсетей, керчанка, которая шла по переулку Майскому, получила травмы из-за падения дерева. Также сообщается о неоднократных обращениях по данному факту в органы местного самоуправления.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в части своевременности проведения коммунальными службами обрезки аварийных деревьев", – уточнили в прокуратуре.
Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по региону следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
В ходе следствия будет дана правовая оценка уполномоченным профильным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие, уточнили в СК.
В начале января шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
Сосулька упала на машину: как получить компенсацию
В Крыму оценили идею наказывать родителей за опасные зимние катания детей
 
КерчьНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
18:07В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
17:57В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
17:45В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
17:35Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
17:23Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой
17:17Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
17:07Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
16:43В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
16:31Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
16:17В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
16:07В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
15:57В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом
15:47Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
15:37Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
15:27Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
Лента новостейМолния