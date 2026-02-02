https://crimea.ria.ru/20260202/v-kerchi-derevo-rukhnulo-na-pensionerku-1152889392.html
В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
2026-02-02T18:07
Дерево рухнуло на пенсионерку в Керчи – СК и прокуратура проводят проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Керчи дерево упало на пенсионерку, женщина 1957 года рождения получила травмы. По факту произошедшего проводится проверка, сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики.
По информации из соцсетей, керчанка, которая шла по переулку Майскому, получила травмы из-за падения дерева. Также сообщается о неоднократных обращениях по данному факту в органы местного самоуправления.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в части своевременности проведения коммунальными службами обрезки аварийных деревьев", – уточнили в прокуратуре.
Также по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по региону следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
В ходе следствия будет дана правовая оценка уполномоченным профильным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие, уточнили в СК.
В начале января шторм в Феодосии повалил крупные деревья
. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода.
