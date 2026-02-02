Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/v-finlyandii-sdelali-shokiruyuschee-priznanie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1152885296.html
В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
Финляндии придется восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T16:17
2026-02-02T16:17
россия
финляндия
новости
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974891_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_6e14aa77d8af2ab0cad6484f5ab8ba07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам. Об этом заявила экс-премьер страны Мари Кивиниеми.Чиновница подчеркнула, что Финляндия нуждается в нормальных отношениях с Москвой больше других стран Евросоюза.Это не первое заявление со стороны мировых политиков о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – ФицоМногополярный мир стал реальностью – Путин"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
россия
финляндия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974891_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_4406d084bcad6982ba7a1a878fd838d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, финляндия, новости, в мире, политика
В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией

Финляндии придется восстановить отношения с Россией – экс-премьер страны

16:17 02.02.2026
 
Финляндия в НАТО
Финляндия в НАТО
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам. Об этом заявила экс-премьер страны Мари Кивиниеми.

"Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать", – цитирует РИА Новости заявление Кивиниеми в интервью местному изданию.

Чиновница подчеркнула, что Финляндия нуждается в нормальных отношениях с Москвой больше других стран Евросоюза.
Это не первое заявление со стороны мировых политиков о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс".
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
Многополярный мир стал реальностью – Путин
"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
 
РоссияФинляндияНовостиВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
16:43В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
16:31Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
16:17В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
16:07В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
15:57В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку
15:47Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
15:37Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
15:27Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
15:15Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева
15:06Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
14:57Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
14:48Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу
14:25В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
14:20Без света и связи: на Украине продолжаются отключения
14:12Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт
13:53Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
13:44Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
13:35На Украине обесточены 162 населенных пункта
13:28Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
Лента новостейМолния