В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией

2026-02-02T16:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Финляндии придется восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам. Об этом заявила экс-премьер страны Мари Кивиниеми.Чиновница подчеркнула, что Финляндия нуждается в нормальных отношениях с Москвой больше других стран Евросоюза.Это не первое заявление со стороны мировых политиков о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – ФицоМногополярный мир стал реальностью – Путин"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление

россия, финляндия, новости, в мире, политика