В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
Десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул в Дагестане с симптомами отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T17:57
2026-02-02T18:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул в Дагестане с симптомами отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.Старший помощник помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила РИА Новости, что дети госпитализированы в районную больницу.В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений.Вопрос лечения малышей находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. В ближайшее время трое детей в удовлетворительном состоянии будут выписаны под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан, новости, происшествия, газ, дети, больница, отравление
В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду

10 детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане

17:57 02.02.2026 (обновлено: 18:47 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул в Дагестане с симптомами отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.

"От дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что десять детей из частного детского сада села Параул после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в больницу. Предварительно – отравление угарным газом", – сообщили в ведомстве.

Старший помощник помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила РИА Новости, что дети госпитализированы в районную больницу.

“По предварительным данным, дети дошкольного возраста поступили в Карабудахкентскую центральную районную больницу с признаками отравления угарным газом”, – сказала собеседница агентства.

В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений.
"Один из детей был в тяжелом состоянии, после оказания медицинской помощи состояние его было стабилизировано, сейчас маленький пациент средней степени тяжести", – сообщили в министерстве.
Вопрос лечения малышей находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. В ближайшее время трое детей в удовлетворительном состоянии будут выписаны под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.
