В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду

В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду

2 фев

2026-02-02T17:57

2026-02-02T17:57

2026-02-02T18:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул в Дагестане с симптомами отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по республике.Старший помощник помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила РИА Новости, что дети госпитализированы в районную больницу.В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений.Вопрос лечения малышей находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова. В ближайшее время трое детей в удовлетворительном состоянии будут выписаны под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

