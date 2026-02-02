https://crimea.ria.ru/20260202/v-belogorskom-rayone-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey--chto-proiskhodit-1152869041.html
В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит
В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит
В Белогорском районе Крыма 6 февраля перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом сообщает глава администрации района Дмитрий Чумаков. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T10:27
2026-02-02T10:27
2026-02-02T10:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма 6 февраля перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом сообщает глава администрации района Дмитрий Чумаков.Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.Он призвал жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит
10:27 02.02.2026 (обновлено: 10:39 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма 6 февраля перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом сообщает глава администрации района Дмитрий Чумаков.
Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.
"В рамках мероприятий будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на ряде улиц села. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения", - говорится в сообщении.
Он призвал жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
