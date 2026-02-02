В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит

https://crimea.ria.ru/20260202/v-belogorskom-rayone-perekroyut-dorogi-i-evakuiruyut-lyudey--chto-proiskhodit-1152869041.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма 6 февраля перекроют дороги и эвакуируют людей в рамках учений. Об этом сообщает глава администрации района Дмитрий Чумаков.Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.Он призвал жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

