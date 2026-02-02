https://crimea.ria.ru/20260202/u-sevastopoltsa-izyali-lexus-za-dolgi-po-kreditam-i-nalogam-na-2-mln-1152867441.html

У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн

В Севастополе госавтоинспекторы задержали водителя премиальной иномарки, который задолжал более двух миллионов рублей по кредитам, налогам и алиментам. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе госавтоинспекторы задержали водителя премиальной иномарки, который задолжал более двух миллионов рублей по кредитам, налогам и алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как уточнили в МВД, долг мужчины по алиментам составил почти 33 тысячи рублей. Его севастополец погасил на месте, однако за длительное уклонение от исполнения родительских обязанностей суд уже назначил ему 20 часов обязательных работ.Также он задолжал 618 тысяч рублей по налогам и 206 тысяч рублей – по исполнительским сборам и потребительскому кредиту.Кроме того, свой Lexus мужчина купил в кредит, по которому задолжал почти 1,5 миллиона рублей. Автомобиль правоохранители изъяли в счет погашения займа.Транспорт неплательщика полицейские передали судебным приставам для принятия решения о принудительном взыскании долга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

