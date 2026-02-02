https://crimea.ria.ru/20260202/tsiklon-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1152845949.html

Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник

Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник циклон принесет на полуостров снег – в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T00:01

2026-02-02T00:01

2026-02-02T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152856745_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c49c515959eba7335c80bc34aea9d03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В понедельник циклон принесет на полуостров снег – в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем снег. Местами метель, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем снег с дождем, снег. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1. На дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до -5, нем от -3 до +4 градусов.В Евпатории и Судаке переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -6 градусов, днем от -1 до -4.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260201/russkie-gorki-so-snegom-i-morozom-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-1152821110.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр