Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник циклон принесет на полуостров снег – в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
2026-02-02T00:01
2026-02-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В понедельник циклон принесет на полуостров снег – в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем снег. Местами метель, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем снег с дождем, снег. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1. На дорогах гололедица.В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до -5, нем от -3 до +4 градусов.В Евпатории и Судаке переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -6 градусов, днем от -1 до -4.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник

В Крыму в понедельник до 8 градусов мороза и холодный ветер

00:01 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В понедельник циклон принесет на полуостров снег – в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8 градусов, на южном побережье -1…+4", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем снег. Местами метель, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем снег с дождем, снег. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1. На дорогах гололедица.
В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до -5, нем от -3 до +4 градусов.
В Евпатории и Судаке переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -6 градусов, днем от -1 до -4.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
