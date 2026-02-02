Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T11:46
2026-02-02T12:03
происшествия
авиакатастрофа
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
оренбургская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области.Проверку после крушении самолета в Орске, где погибли трое, начали СК и транспортная прокуратура.Ранее в Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека.
оренбургская область
происшествия, авиакатастрофа, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), оренбургская область
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области

11:46 02.02.2026 (обновлено: 12:03 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области.
"Сообщение о падении поступило по адресу: г. Орск, п. Джанаталап. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. По прибытии на место спасателей МЧС России возгорания не было. К сожалению, погибли три человека", – говорится в публикации.
Проверку после крушения самолета в Орске, где погибли трое, начали СК и транспортная прокуратура.
Ранее в Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека.
