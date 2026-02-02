https://crimea.ria.ru/20260202/tri-cheloveka-pogibli-pri-krushenii-samoleta-v-orenburgskoy-oblasti-1152871825.html
Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области.Проверку после крушения самолета в Орске, где погибли трое, начали СК и транспортная прокуратура.Ранее в Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцыВсе члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
