Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области

Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области

2026-02-02 Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области.

2026-02-02T11:46

2026-02-02T11:46

2026-02-02T12:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области. Об этом сообщили в главке МЧС России по Оренбургской области.Проверку после крушения самолета в Орске, где погибли трое, начали СК и транспортная прокуратура.Ранее в Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцыВсе члены делегации Ливии погибли при крушении самолета в Анкаре Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди

