Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском округе Красноярского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на 965 километре трассы Р-257 "Сибирь". Водитель автомобиля "Века" ехал в сторону Красноярска со стороны Канска, буксируя модульный дом, который отцепился, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.Сейчас на месте ДТП дорога перекрыта, организован объезд, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельство трагедии.
Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей

Четверо детей и один взрослый погибли в ДТП в Красноярском крае

16:31 02.02.2026 (обновлено: 16:43 02.02.2026)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на 965 километре трассы Р-257 "Сибирь". Водитель автомобиля "Века" ехал в сторону Красноярска со стороны Канска, буксируя модульный дом, который отцепился, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.
"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы", – сказано в сообщении
Сейчас на месте ДТП дорога перекрыта, организован объезд, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельство трагедии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
