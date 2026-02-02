https://crimea.ria.ru/20260202/strashnoe-dtp-v-krasnoyarskom-krae-pogibli-chetvero-detey-1152887260.html
Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
2026-02-02T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на 965 километре трассы Р-257 "Сибирь". Водитель автомобиля "Века" ехал в сторону Красноярска со стороны Канска, буксируя модульный дом, который отцепился, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.Сейчас на месте ДТП дорога перекрыта, организован объезд, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельство трагедии.
РИА Новости Крым
