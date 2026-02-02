https://crimea.ria.ru/20260202/strashnoe-dtp-v-krasnoyarskom-krae-pogibli-chetvero-detey-1152887260.html

Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей

Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей

Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T16:31

2026-02-02T16:31

2026-02-02T16:43

новости

красноярский край

происшествия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aec84fea1a5216859f8c91885124c841.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей и один взрослый погибли, и еще четыре человека пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с грузовиком на федеральной трассе в Рыбинском округе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-служба краевой Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник на 965 километре трассы Р-257 "Сибирь". Водитель автомобиля "Века" ехал в сторону Красноярска со стороны Канска, буксируя модульный дом, который отцепился, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.Сейчас на месте ДТП дорога перекрыта, организован объезд, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельство трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах КрымаРейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на СтавропольеПять человек погибли в ДТП в Крыму

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, красноярский край, происшествия, дтп