Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.По его словам, злоумышленники строят общение по заранее выверенным моделям и делают ставку на психологическое давление, провоцируя страх, неуверенность и ощущение срочности.Депутат подчеркнул, что задача абонента заключается не в попытке перехитрить собеседника, а в том, чтобы как можно быстрее и безопаснее прекратить контакт.Дополнительным фактором, снижающим интерес мошенников, является ссылка на регламентированные процедуры или участие третьих сторон. Упоминание банковской проверки, службы безопасности или фиксации разговора значительно повышает риски для злоумышленников, в результате чего они предпочитают завершить общение и перейти к другой цели.В завершение он отметил, что наилучшей стратегией остается краткий контакт или полный отказ от общения. Депутат пояснил, что давление, спешка и запугивание являются прямым сигналом для немедленного прекращения разговора, поскольку лишение внимания делает дальнейшие действия мошенников бессмысленными.Ранее сообщалось, что в феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь.
Мошенники теряют интерес к жертвам при полном отказе от общения – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
По его словам, злоумышленники строят общение по заранее выверенным моделям и делают ставку на психологическое давление, провоцируя страх, неуверенность и ощущение срочности.
"Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений ("я не решаю такие вопросы по телефону", "мне нужно официальное уведомление") выбивают мошенников из привычной логики и делают разговор непродуктивным", – объяснил эксперт.
Депутат подчеркнул, что задача абонента заключается не в попытке перехитрить собеседника, а в том, чтобы как можно быстрее и безопаснее прекратить контакт.
Дополнительным фактором, снижающим интерес мошенников, является ссылка на регламентированные процедуры или участие третьих сторон. Упоминание банковской проверки, службы безопасности или фиксации разговора значительно повышает риски для злоумышленников, в результате чего они предпочитают завершить общение и перейти к другой цели.
"Важно также не вступать в спор и не пытаться разоблачить собеседника. Попытки поймать мошенника на противоречиях или продемонстрировать осведомленность лишь затягивают диалог и дают ему дополнительное время для манипуляций. Намного эффективнее спокойно и последовательно повторять одну позицию: вы не продолжаете разговор и не обсуждаете ничего по телефону", – подытожил собеседник.
В завершение он отметил, что наилучшей стратегией остается краткий контакт или полный отказ от общения. Депутат пояснил, что давление, спешка и запугивание являются прямым сигналом для немедленного прекращения разговора, поскольку лишение внимания делает дальнейшие действия мошенников бессмысленными.
Ранее сообщалось
, что в феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь.
