Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.По его словам, злоумышленники строят общение по заранее выверенным моделям и делают ставку на психологическое давление, провоцируя страх, неуверенность и ощущение срочности.Депутат подчеркнул, что задача абонента заключается не в попытке перехитрить собеседника, а в том, чтобы как можно быстрее и безопаснее прекратить контакт.Дополнительным фактором, снижающим интерес мошенников, является ссылка на регламентированные процедуры или участие третьих сторон. Упоминание банковской проверки, службы безопасности или фиксации разговора значительно повышает риски для злоумышленников, в результате чего они предпочитают завершить общение и перейти к другой цели.В завершение он отметил, что наилучшей стратегией остается краткий контакт или полный отказ от общения. Депутат пояснил, что давление, спешка и запугивание являются прямым сигналом для немедленного прекращения разговора, поскольку лишение внимания делает дальнейшие действия мошенников бессмысленными.Ранее сообщалось, что в феврале россияне могут стать целью мошенников, рассылающих фальшивые уведомления о возврате переплаты за коммунальные услуги за январь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делатьЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери

