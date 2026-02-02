https://crimea.ria.ru/20260202/sneg-gololed-i-spetstekhnika-aktualnaya-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152878674.html
Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На автомобильных дорогах Крыма работают более 130 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".В республике сейчас задействовано 137 единиц техники, 170 человек, очищено уже 4 627 км автомобильных дорог.Актуальные данные о дорожной обстановке:Красногвардейский район –7 °C, мелкий снег.Красноперекопский район и Армянск –8…–9 °C, снег.Джанкойский район –7 °C, мелкий снег.Нижнегорский район –5 °C, снег.Белогорский район –6 °C, мелкий снег.Судак, Грушевка –2…–4 °C, снег.Сакский район –5 °C, осадки прекратились, порывистый ветер.Симферополь и пригород –3 °C, местами слабый снег.Бахчисарайский район –1 °C, мелкий снег.Алушта +2 °C — покрытие мокрое. Ангарский перевал и район Шапки Партизан –2 °C — покрытие мокрое, обработанное.Ялта +3 °C, мелкий дождь.Керчь –3 °C, сильный снег.На 2 февраля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, местами сильные осадки, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
