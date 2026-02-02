Рейтинг@Mail.ru
Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот
Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот
В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова.По ее словам, теперь участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным больше не нужно носить с собой бумажные документы – достаточно телефона с подтвержденным профилем на "Госуслугах"."Цифровые технологии сегодня активно используются в сфере культуры. Начался этот процесс еще с Пушкинской карты, когда можно было с электронным билетом прийти в учреждение, отсканировать билет и зайти. Сегодня расширяется перечень категорий, которые могут прийти с электронными документам", – отметила замминистра.К проекту уже подключили все республиканские учреждения культуры – 15 музеев, пять театров и две киноконцертные организации. Для этого закупили необходимое оборудование, сотрудники прошли обучение и инструктаж. Информацию о новой возможности разместили на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, а цифровой ID официально включили в перечень документов, подтверждающих право на льготы.При этом она уточнила, что для показа QR-кода необходим интернет, поэтому посетителям, в условиях периодического замедления подключения, рекомендуют подготовиться заранее и сделать снимок экрана.Насколько эта услуга востребована, рассказал заместитель руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Крыму, ветеран СВО Дмитрий Воронин. По его словам, участники спецоперации активно посещают театры, музеи и другие культурные площадки, а электронный формат делает получение льгот максимально удобным."Не нужно носить с собой бумажные документы, не нужно брать билеты заранее – ты просто показываешь телефон, где есть госуслуги, и этого достаточно", – отметил Воронин.Он добавил, что оформление цифрового ID заняло у него около пяти минут: система автоматически подтянула данные из загранпаспорта и уже прошла проверку при приобретении билета в театре.
крым, новости крыма, симферополь, минкурортов крыма, ольга бурова, помощь бойцам сво, льгота, видео, видео
Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот

В учреждениях культуры Крыма льготные билеты в театры начали оформлять по QR-коду

12:19 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова.
По ее словам, теперь участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным больше не нужно носить с собой бумажные документы – достаточно телефона с подтвержденным профилем на "Госуслугах".
"Цифровые технологии сегодня активно используются в сфере культуры. Начался этот процесс еще с Пушкинской карты, когда можно было с электронным билетом прийти в учреждение, отсканировать билет и зайти. Сегодня расширяется перечень категорий, которые могут прийти с электронными документам", – отметила замминистра.
Она рассказала, что механизм простой: цифровой ID с QR-кодом хранится в мобильном телефоне. Его можно показать на кассе музея или театра, сотрудник сканирует код и сразу выдает льготный билет. Как отметила Бурова, раньше нередко случалось, что посетители забывали бумажные документы и из-за этого не могли воспользоваться положенной льготой. Теперь эта проблема фактически снята.
К проекту уже подключили все республиканские учреждения культуры – 15 музеев, пять театров и две киноконцертные организации. Для этого закупили необходимое оборудование, сотрудники прошли обучение и инструктаж. Информацию о новой возможности разместили на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, а цифровой ID официально включили в перечень документов, подтверждающих право на льготы.
"Для получения QR-кода необходимо зарегистрироваться на "Госуслугах" и подтвердить свою личность. Есть несколько вариантов: если раньше вы уже получали загранпаспорт или водительское удостоверение с биометрией, то программа автоматически формирует QR-код цифрового ID. А если биометрии нет, то данные необходимо дополнительно подтвердить", – рассказала Бурова.
При этом она уточнила, что для показа QR-кода необходим интернет, поэтому посетителям, в условиях периодического замедления подключения, рекомендуют подготовиться заранее и сделать снимок экрана.
Насколько эта услуга востребована, рассказал заместитель руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Крыму, ветеран СВО Дмитрий Воронин. По его словам, участники спецоперации активно посещают театры, музеи и другие культурные площадки, а электронный формат делает получение льгот максимально удобным.
"Не нужно носить с собой бумажные документы, не нужно брать билеты заранее – ты просто показываешь телефон, где есть госуслуги, и этого достаточно", – отметил Воронин.
Он добавил, что оформление цифрового ID заняло у него около пяти минут: система автоматически подтянула данные из загранпаспорта и уже прошла проверку при приобретении билета в театре.
