https://crimea.ria.ru/20260202/smartfon-vmesto-bumag-v-muzeyakh-i-teatrakh-kryma-vveli-qr-kod-dlya-lgot-1152873483.html

Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот

Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот

В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T12:19

2026-02-02T12:19

2026-02-02T12:19

крым

новости крыма

симферополь

минкурортов крыма

ольга бурова

помощь бойцам сво

льгота

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152873210_0:187:1040:772_1920x0_80_0_0_9177614ae047277192516a2a4fd40c01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В учреждениях культуры Крыма заработал цифровой ID с QR-кодом для получения льготных билетов. Об этом сообщила первый замминистра культуры республики Ольга Бурова.По ее словам, теперь участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным больше не нужно носить с собой бумажные документы – достаточно телефона с подтвержденным профилем на "Госуслугах"."Цифровые технологии сегодня активно используются в сфере культуры. Начался этот процесс еще с Пушкинской карты, когда можно было с электронным билетом прийти в учреждение, отсканировать билет и зайти. Сегодня расширяется перечень категорий, которые могут прийти с электронными документам", – отметила замминистра.К проекту уже подключили все республиканские учреждения культуры – 15 музеев, пять театров и две киноконцертные организации. Для этого закупили необходимое оборудование, сотрудники прошли обучение и инструктаж. Информацию о новой возможности разместили на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях, а цифровой ID официально включили в перечень документов, подтверждающих право на льготы.При этом она уточнила, что для показа QR-кода необходим интернет, поэтому посетителям, в условиях периодического замедления подключения, рекомендуют подготовиться заранее и сделать снимок экрана.Насколько эта услуга востребована, рассказал заместитель руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Крыму, ветеран СВО Дмитрий Воронин. По его словам, участники спецоперации активно посещают театры, музеи и другие культурные площадки, а электронный формат делает получение льгот максимально удобным."Не нужно носить с собой бумажные документы, не нужно брать билеты заранее – ты просто показываешь телефон, где есть госуслуги, и этого достаточно", – отметил Воронин.Он добавил, что оформление цифрового ID заняло у него около пяти минут: система автоматически подтянула данные из загранпаспорта и уже прошла проверку при приобретении билета в театре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январеУчастники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-кодуСевастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, минкурортов крыма, ольга бурова, помощь бойцам сво, льгота, видео, видео