Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
В отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра промышленности и торговли РК Ирина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.По словам Фроловой, несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики. "В отрасли промышленности работают более 63 000 человек", – сказала гостья эфира.В числе флагманов она называет судостроение, химическую промышленность и строительство. И подчеркивает, что в развитии всех отраслей наблюдается устойчивая динамика.Фролова подчеркнула, что промышленность в Крыму получила новый толчок в развитии благодаря серьезной поддержке государства на федеральном и региональном уровне."Я говорю сейчас и о федеральных мерах поддержки, и о республиканских мерах, которые сегодня работают для нашей промышленности, для помощи нашим промышленным предприятиям. Государство готово оказывать максимально все меры поддержки", – подытожила представитель Минпрома РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в КрымуКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр
Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается

В промышленности Крыма работают более 63 тысяч человек – власти

09:18 02.02.2026
 
Промышленность в Крыму
Промышленность в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.
По словам Фроловой, несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики.
"В отрасли промышленности работают более 63 000 человек", – сказала гостья эфира.
В числе флагманов она называет судостроение, химическую промышленность и строительство. И подчеркивает, что в развитии всех отраслей наблюдается устойчивая динамика.

"Параллельно с нашими отраслями-флагманами развиваются и другие отрасли. Например, легкая промышленность. Конечно, это не масштабы судостроительных предприятий, но то развитие, которое сегодня наблюдается, например, в отрасли легкой промышленности, тоже радует", – сказала замминистра.

Фролова подчеркнула, что промышленность в Крыму получила новый толчок в развитии благодаря серьезной поддержке государства на федеральном и региональном уровне.
"Я говорю сейчас и о федеральных мерах поддержки, и о республиканских мерах, которые сегодня работают для нашей промышленности, для помощи нашим промышленным предприятиям. Государство готово оказывать максимально все меры поддержки", – подытожила представитель Минпрома РК.
