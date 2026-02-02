https://crimea.ria.ru/20260202/skolko-lyudey-v-krymu-zanyato-v-promyshlennosti-i-kak-ona-razvivaetsya-1152604697.html

Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается

02.02.2026

Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается

В отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра промышленности и торговли РК Ирина

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.По словам Фроловой, несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики. "В отрасли промышленности работают более 63 000 человек", – сказала гостья эфира.В числе флагманов она называет судостроение, химическую промышленность и строительство. И подчеркивает, что в развитии всех отраслей наблюдается устойчивая динамика.Фролова подчеркнула, что промышленность в Крыму получила новый толчок в развитии благодаря серьезной поддержке государства на федеральном и региональном уровне."Я говорю сейчас и о федеральных мерах поддержки, и о республиканских мерах, которые сегодня работают для нашей промышленности, для помощи нашим промышленным предприятиям. Государство готово оказывать максимально все меры поддержки", – подытожила представитель Минпрома РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в КрымуКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр

