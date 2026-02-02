Рейтинг@Mail.ru
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260202/shkolnik-gotovil-terakt-v-odnoy-iz-shkol-omskoy-oblasti-1152870787.html
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов.По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.Дело в его отношении открыто по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению Тюкалинского городского суда Омской области несовершеннолетний заключен под стражу. Пока постановление в законную силу не вступило.*Организация, признанная в РФ террористической
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области

В Омской области арестован школьник за подготовку к теракту в учебном заведении – суд

10:55 02.02.2026 (обновлено: 10:56 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов.
По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
"Кроме того, им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, а также разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения", – констатировали в пресс-службе.
Дело в его отношении открыто по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению Тюкалинского городского суда Омской области несовершеннолетний заключен под стражу. Пока постановление в законную силу не вступило.
*Организация, признанная в РФ террористической
