Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов.По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.Дело в его отношении открыто по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению Тюкалинского городского суда Омской области несовершеннолетний заключен под стражу. Пока постановление в законную силу не вступило.*Организация, признанная в РФ террористическойСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн"* террористическимФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийствСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку

