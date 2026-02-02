https://crimea.ria.ru/20260202/shkolnik-gotovil-terakt-v-odnoy-iz-shkol-omskoy-oblasti-1152870787.html
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T10:55
2026-02-02T10:55
2026-02-02T10:56
омская область
новости
школа
теракт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00099489bcf3a0aa56a527c9cc3d66d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов.По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.Дело в его отношении открыто по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению Тюкалинского городского суда Омской области несовершеннолетний заключен под стражу. Пока постановление в законную силу не вступило.*Организация, признанная в РФ террористическойСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн"* террористическимФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийствСтаршеклассник принес в школу пистолет и ранил девочку
омская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5a20760aef5fdc799f5a58aed362ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, новости, школа, теракт, россия
Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
В Омской области арестован школьник за подготовку к теракту в учебном заведении – суд
10:55 02.02.2026 (обновлено: 10:56 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении, сообщили в понедельник объединенной пресс-службе омских судов.
По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
"Кроме того, им были приобретены тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, а также разработан план для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения", – констатировали в пресс-службе.
Дело в его отношении открыто по статье об участии в деятельности террористической организации. По решению Тюкалинского городского суда Омской области несовершеннолетний заключен под стражу. Пока постановление в законную силу не вступило.
*Организация, признанная в РФ террористической
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: