https://crimea.ria.ru/20260202/sevastopolets-ubil-sosedku-po-dache-i-poluchil-17-let-kolonii-1152880264.html
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T14:57
2026-02-02T14:57
2026-02-02T15:13
севастополь
новости севастополя
происшествия
убийство
суд
следком крыма и севастополя
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150725846_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_a3f3482db0facafc3eba4c907fd35c8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в феврале прошлого года у 50-летнего мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, возник конфликт с семейной парой, которая проживался рядом с ним в садовом товариществе "Муссон".Орудуя кирпичом, злоумышленник нанес удары 45-летней соседке и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, мужчину спасли медики, прибывшие на место по вызову очевидцев.Подозреваемого оперативно задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и братаФеодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговорВ Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150725846_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_14bb8d50ff91c59176626a1af58ed14f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, убийство, суд, следком крыма и севастополя, приговор
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Севастополец получил 17,5 лет колонии за убийство соседки и покушение на ее супруга
14:57 02.02.2026 (обновлено: 15:13 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в феврале прошлого года у 50-летнего мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, возник конфликт с семейной парой, которая проживался рядом с ним в садовом товариществе "Муссон".
Орудуя кирпичом, злоумышленник нанес удары 45-летней соседке и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, мужчину спасли медики, прибывшие на место по вызову очевидцев.
Подозреваемого оперативно задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии.
"Сегодня приговором суда обвиняемый признан виновным в совершенных преступлениях и приговорен к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года", – говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: