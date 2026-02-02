Рейтинг@Mail.ru
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в феврале прошлого года у 50-летнего мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, возник конфликт с семейной парой, которая проживался рядом с ним в садовом товариществе "Муссон".Орудуя кирпичом, злоумышленник нанес удары 45-летней соседке и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, мужчину спасли медики, прибывшие на место по вызову очевидцев.Подозреваемого оперативно задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и братаФеодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговорВ Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья
Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии

Севастополец получил 17,5 лет колонии за убийство соседки и покушение на ее супруга

14:57 02.02.2026 (обновлено: 15:13 02.02.2026)
 
