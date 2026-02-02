https://crimea.ria.ru/20260202/sevastopolets-ubil-sosedku-po-dache-i-poluchil-17-let-kolonii-1152880264.html

Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии

Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии

Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T14:57

2026-02-02T14:57

2026-02-02T15:13

севастополь

новости севастополя

происшествия

убийство

суд

следком крыма и севастополя

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150725846_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_a3f3482db0facafc3eba4c907fd35c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил к 17 годам и шести месяцам лишения свободы местного жителя, который в ходе конфликта убил соседку по даче и покушался на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в феврале прошлого года у 50-летнего мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, возник конфликт с семейной парой, которая проживался рядом с ним в садовом товариществе "Муссон".Орудуя кирпичом, злоумышленник нанес удары 45-летней соседке и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, мужчину спасли медики, прибывшие на место по вызову очевидцев.Подозреваемого оперативно задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство матери и братаФеодосиец несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину - приговорВ Крыму мужчина зарезал тестя во время застолья

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, убийство, суд, следком крыма и севастополя, приговор