Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
2026-02-02T13:28
2026-02-02T13:28
анатолий аксаков
государственная дума рф
кредитные каникулы
новости
россия
финансы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141478022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97e7f498ea5da8536f1d8a6c822e95fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Россияне получат право на кредитные каникулы до 1,5 лет при рождении второго и последующих детей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По его словам, никаких дополнительных требований при реализации такого права к гражданам предъявляться не будет.Кроме того, по словам главы профильного комитета, в ближайшей перспективе парламентарии примут законы, касающиеся повышения роли финансового омбудсмена, передачи информации от судебных приставов в бюро кредитных историй, пакет законов, связанных с развитием фондового рынка, в частности, закон о добросовестной работе с инсайдерской информацией. Всего на рассмотрении более 70 законопроектов, касающихся регулирования финансового рынка."Есть также проблема с банковскими тарифами. Ты можешь перевести деньги в любом направлении, но размер комиссии появляется, только когда платеж переведен. Человек не знает, какая комиссия будет взята за ту или иную финансовую операцию. Поэтому мы хотим обязать и банки, и микрофинансовые организации публиковать эту информацию до принятия клиентом решения о переводе", – привел еще одну готовящуюся норму Аксаков.
анатолий аксаков, государственная дума рф, кредитные каникулы, новости, россия, финансы
Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка

Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго и последующих детей

13:28 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Россияне получат право на кредитные каникулы до 1,5 лет при рождении второго и последующих детей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Мы в первом чтении приняли закон, и, я думаю, что в весеннюю сессию примем его окончательно и он вступит в действие. Это закон, увеличивающий кредитные каникулы для граждан, у которых родился второй или последующий ребенок. Можно будет брать кредитные каникулы на полтора года", – анонсировал Аксаков.
По его словам, никаких дополнительных требований при реализации такого права к гражданам предъявляться не будет.
Кроме того, по словам главы профильного комитета, в ближайшей перспективе парламентарии примут законы, касающиеся повышения роли финансового омбудсмена, передачи информации от судебных приставов в бюро кредитных историй, пакет законов, связанных с развитием фондового рынка, в частности, закон о добросовестной работе с инсайдерской информацией. Всего на рассмотрении более 70 законопроектов, касающихся регулирования финансового рынка.
"Есть также проблема с банковскими тарифами. Ты можешь перевести деньги в любом направлении, но размер комиссии появляется, только когда платеж переведен. Человек не знает, какая комиссия будет взята за ту или иную финансовую операцию. Поэтому мы хотим обязать и банки, и микрофинансовые организации публиковать эту информацию до принятия клиентом решения о переводе", – привел еще одну готовящуюся норму Аксаков.
