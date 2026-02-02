https://crimea.ria.ru/20260202/rossiyane-poluchat-pravo-na-kreditnye-kanikuly-pri-rozhdenii-vtorogo-rebenka-1152877260.html

Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка

Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка

2026-02-02T13:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Россияне получат право на кредитные каникулы до 1,5 лет при рождении второго и последующих детей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник в рамках пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По его словам, никаких дополнительных требований при реализации такого права к гражданам предъявляться не будет.Кроме того, по словам главы профильного комитета, в ближайшей перспективе парламентарии примут законы, касающиеся повышения роли финансового омбудсмена, передачи информации от судебных приставов в бюро кредитных историй, пакет законов, связанных с развитием фондового рынка, в частности, закон о добросовестной работе с инсайдерской информацией. Всего на рассмотрении более 70 законопроектов, касающихся регулирования финансового рынка."Есть также проблема с банковскими тарифами. Ты можешь перевести деньги в любом направлении, но размер комиссии появляется, только когда платеж переведен. Человек не знает, какая комиссия будет взята за ту или иную финансовую операцию. Поэтому мы хотим обязать и банки, и микрофинансовые организации публиковать эту информацию до принятия клиентом решения о переводе", – привел еще одну готовящуюся норму Аксаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистовТолько одна льготная ипотека на семью: как ограничение изменит рынокВ России ужесточат правила выдачи микрозаймов

