Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
Более 12 тысяч останков украинских военнослужащих передала Киеву российская сторона, получив более 200 тел российских военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 12 тысяч останков украинских военнослужащих передала Киеву российская сторона, получив более 200 тел российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.Также в ведомстве напомнили, что в мае прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры с украинской стороной. Прошли три раунда – 16 мая, 2 июня и 23 июля.29 января Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен был проведен 19 декабря 2025 года. Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
россия
украина
Новости
новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных

Россия передала Киеву более 12 тысяч останков солдат ВСУ и получила 200 тел военных РФ

21:31 02.02.2026
 
© Владимир МединскийРоссия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
© Владимир Мединский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 12 тысяч останков украинских военнослужащих передала Киеву российская сторона, получив более 200 тел российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"По итогам организованных при посредничестве ОАЭ в 2024-2025 годов 17 раундов обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной были освобождены свыше 4 тысячи человек. Причем более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года. Помимо того, с июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что в мае прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры с украинской стороной. Прошли три раунда – 16 мая, 2 июня и 23 июля.

"Определенного результата удалось достичь лишь в плане обмена военнопленными и репатриации тел погибших: всего с мая вернулись домой свыше 2,3 тысячи наших бойцов и более 170 гражданских лиц, на Украину – порядка 2,4 тысячи военных и более 170 гражданских", – проинформировали в МИД РФ.

29 января Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Предыдущий обмен был проведен 19 декабря 2025 года. Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов.
