Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных

Более 12 тысяч останков украинских военнослужащих передала Киеву российская сторона, получив более 200 тел российских военнослужащих.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 12 тысяч останков украинских военнослужащих передала Киеву российская сторона, получив более 200 тел российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.Также в ведомстве напомнили, что в мае прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры с украинской стороной. Прошли три раунда – 16 мая, 2 июня и 23 июля.29 января Россия и Украина провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих, Москва передала Киеву 1000 погибших военных ВСУ и получила взамен 38 тел бойцов российской армии. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Предыдущий обмен был проведен 19 декабря 2025 года. Москва передала Киеву 1000 тел солдат ВСУ и получила от украинских властей 26 тел погибших российских бойцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев срывает процесс обмена военнопленными – МоскальковаВ Россию вернулись 2,3 тысячи военных и 170 мирных жителей за год – МИДБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД

