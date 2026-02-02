Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260202/reysovyy-avtobus-sevastopol---astrakhan-perevernulsya-na-stavropole-1152872978.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Ипатовском округе Ставропольского края рейсовый автобус "Севастополь – Астрахань" вылетел в кювет и перевернулся, сообщают в краевой ГАИ.По данным полиции, водитель автобуса KING LONG REGARD двигался со стороны села Красная Поляна в село Тахта. Из-за сложных метеорологических условий и небезопасной скорости движения транспорт занесло и опрокинуло в кювет."В результате автоаварии за медицинской помощью в больницу г. Ипатово предварительно обратились четыре человека. Характер травм уточняется", – рассказали в ГАИ.За рулем автобуса был 52-летний житель соседнего региона. В полиции выяснили, что за последние два года он дважды привлекался за нарушения ПДД."Всего на момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира и 2 водителя. Участники происшествия доставлены в пункт временного размещения, где ожидают подменный транспорт. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются", – заключили в ГАИ.Ранее сообщалось, что пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском краеВ Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 раненыУчасток трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
севастополь
ставропольский край
происшествия, дтп, севастополь, ставропольский край, новости, гибдд
12:08 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Ипатовском округе Ставропольского края рейсовый автобус "Севастополь – Астрахань" вылетел в кювет и перевернулся, сообщают в краевой ГАИ.
По данным полиции, водитель автобуса KING LONG REGARD двигался со стороны села Красная Поляна в село Тахта. Из-за сложных метеорологических условий и небезопасной скорости движения транспорт занесло и опрокинуло в кювет.
"В результате автоаварии за медицинской помощью в больницу г. Ипатово предварительно обратились четыре человека. Характер травм уточняется", – рассказали в ГАИ.
Позже стало известно, что одна 89-летняя пассажирка была госпитализирована, все остальные, обратившиеся в медучреждение, получили единоразовую помощь.
За рулем автобуса был 52-летний житель соседнего региона. В полиции выяснили, что за последние два года он дважды привлекался за нарушения ПДД.
"Всего на момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира и 2 водителя. Участники происшествия доставлены в пункт временного размещения, где ожидают подменный транспорт. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются", – заключили в ГАИ.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
В Анталье перевернулся автобус – восемь человек погибли и 26 ранены
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
 
