Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu--1152868164.html
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
Пять человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T10:14
2026-02-02T10:40
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598179_0:515:960:1055_1920x0_80_0_0_71e647ae6bf44b88aa6658672b0bc5f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщает Госавтоинспекция региона.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло семь дорожных аварий, в которых два человека погибли и пять, в том числе один ребенок, пострадали.Пресечено 152 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 19 автомобилистов привлечены за данное нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Как сообщалось, 26 января в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ 2107. 24 января в Черноморском районе Крыма опрокинулся автобус с пассажирами, травмы получили два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском краеУчасток трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фуройВ Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598179_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_83a7d143a9e5ee2659c7b80fbca67390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Пять человек погибли в ДТП в Крыму

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли пять человек

10:14 02.02.2026 (обновлено: 10:40 02.02.2026)
 
© МЧС Республики КрымДТП на трассе Ялта – Алушта
ДТП на трассе Ялта – Алушта
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В период с 26 января по 1 февраля 2026 года на территории Крыма зарегистрировано 21 ДТП, в которых пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло семь дорожных аварий, в которых два человека погибли и пять, в том числе один ребенок, пострадали.
Пресечено 152 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 19 автомобилистов привлечены за данное нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Как сообщалось, 26 января в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ 2107.
24 января в Черноморском районе Крыма опрокинулся автобус с пассажирами, травмы получили два человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
 
КрымНовости КрымаГосавтоинспекция КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
12:08Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье
11:46Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
11:34Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
11:26Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
11:14В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
11:07Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"
10:55Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
10:42Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
10:27В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит
10:14Пять человек погибли в ДТП в Крыму
09:56В Крыму предотвращен теракт против сотрудников ФСБ - задержан "смертник"
09:4320 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
Лента новостейМолния