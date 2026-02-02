https://crimea.ria.ru/20260202/pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krymu--1152868164.html
Пять человек погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T10:14
2026-02-02T10:14
2026-02-02T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю, сообщает Госавтоинспекция региона.Как уточнили в ведомстве, с участием пешеходов произошло семь дорожных аварий, в которых два человека погибли и пять, в том числе один ребенок, пострадали.Пресечено 152 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. 19 автомобилистов привлечены за данное нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Как сообщалось, 26 января в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ 2107. 24 января в Черноморском районе Крыма опрокинулся автобус с пассажирами, травмы получили два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском краеУчасток трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фуройВ Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
Новости
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли пять человек
10:14 02.02.2026 (обновлено: 10:40 02.02.2026)