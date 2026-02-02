Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия" - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия" - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости комплексного подхода для стратегического развития химической промышленности страны. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости комплексного подхода для стратегического развития химической промышленности страны.По его словам, для обеспечения стратегического развития химической промышленности необходим комплексный подход. Путин отметил, что нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и научных центров."Для решения этих задач запущен национальный проект "Новые материалы и химия". Он предполагает, что до 2030 года в России будут реализованы проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов, в том числе и перспективные проекты по мало- и среднетоннажной химии", – сказал президент.И добавил, что частные предприятия уже реализуют и планируют масштабные инвестиции в отрасль. В рамках национального проекта предполагается обсуждение перспектив разработки и внедрения новых технологий и химической продукции, а также поиск дополнительных решений для повышения эффективности работы отечественной отрасли как на внутреннем, так и на международном рынке. Особое внимание будет уделено развитию производственной инфраструктуры и экспортной логистики.
Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"

Путин заявил о стратегическом развитии химической промышленности и запуске нового проекта

17:17 02.02.2026 (обновлено: 17:20 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости комплексного подхода для стратегического развития химической промышленности страны.
"Наша задача – чтобы химическая промышленность в России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной, ресурсной, сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства, предприятия с квалифицированными кадрами и передовыми технологическими энергосберегающими решениями, которые соответствуют высоким требованиям охраны окружающей среды и защиты экологии. Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая", – отметил глава государства во время совещания по развитию химическое промышленности.
По его словам, для обеспечения стратегического развития химической промышленности необходим комплексный подход. Путин отметил, что нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и научных центров.
"Для решения этих задач запущен национальный проект "Новые материалы и химия". Он предполагает, что до 2030 года в России будут реализованы проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов, в том числе и перспективные проекты по мало- и среднетоннажной химии", – сказал президент.
И добавил, что частные предприятия уже реализуют и планируют масштабные инвестиции в отрасль. В рамках национального проекта предполагается обсуждение перспектив разработки и внедрения новых технологий и химической продукции, а также поиск дополнительных решений для повышения эффективности работы отечественной отрасли как на внутреннем, так и на международном рынке. Особое внимание будет уделено развитию производственной инфраструктуры и экспортной логистики.
