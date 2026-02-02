https://crimea.ria.ru/20260202/putin-obyavil-o-natsionalnom-proekte-novye-materialy-i-khimiya-1152888074.html

Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"

Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"

2026-02-02 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости комплексного подхода для стратегического развития химической промышленности страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости комплексного подхода для стратегического развития химической промышленности страны.По его словам, для обеспечения стратегического развития химической промышленности необходим комплексный подход. Путин отметил, что нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и научных центров."Для решения этих задач запущен национальный проект "Новые материалы и химия". Он предполагает, что до 2030 года в России будут реализованы проекты по выпуску более 130 приоритетных химических продуктов, в том числе и перспективные проекты по мало- и среднетоннажной химии", – сказал президент.И добавил, что частные предприятия уже реализуют и планируют масштабные инвестиции в отрасль. В рамках национального проекта предполагается обсуждение перспектив разработки и внедрения новых технологий и химической продукции, а также поиск дополнительных решений для повышения эффективности работы отечественной отрасли как на внутреннем, так и на международном рынке. Особое внимание будет уделено развитию производственной инфраструктуры и экспортной логистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развиваетсяКрымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестрВ Крыму растут объемы промышленного производства

