Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
Европейский союз откажется от поддержки фашистского режима на Украине и выступит за партнерство с Россией благодаря смене европейских лидеров либо прекратит... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T06:37
2026-02-02T06:37
2026-02-02T09:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Европейский союз откажется от поддержки фашистского режима на Украине и выступит за партнерство с Россией благодаря смене европейских лидеров либо прекратит существовать вовсе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.По мнению Михайлова, изменить позицию относительно России и конфликта с ней на Украине Евросоюз сможет, только когда к власти придут новые лидеры."С нынешним руководством Евросоюза разговаривать бесполезно. Они столько лет были у власти, и отдавать ее им, конечно, очень тяжело. Они понимают, что их призовут к ответу", – сказал Михайлов.Отсюда страх европейских элит перед такими кандидатами в президенты, как Кэлин Джеорджеску в Румынии, где выборы "отменили, потому что Европейскому Союзу надо было поставить нужного", и перед такими партиями, как "Альтернатива для Германии", лидер которой пообещала с приходом к власти потребовать от Киева вернуть потраченные на Украину 70 миллиардов евро и возместить ущерб за подрыв "Северных потоков", отмечает эксперт.Произойти этому в условиях кризиса в Европе, где из-за нынешней антисоциальной политики ЕС "вполне может произойти гражданское противостояние", в определенной степени может помочь и лидер США Дональд Трамп, считает политолог."Трамп делает интересные заявления о том, что Европа шла долгие годы не тем путем, что сейчас ей надо заниматься национальным самоопределением, пересматривать свою миграционную политику и так далее. И такими своими тезисами он поддерживает ту же "Альтернативу для Германии ", – заметил Михайлов.Он делает вывод, что при любых обстоятельствах "Европейскому Союзу в таком формате недолго осталось"."Если не будет найден консенсус в Европе, потому что надо менять отношение и к другим странам, и что-то внутри себя, то мы вообще можем забыть о ней через десять лет. Уже не воспринимают это образование. Трамп не считает Европейский Союз неким сильным субъектом, не говоря уже о нас", – сказал Михайлов.ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 годаНа фоне происходящего недавний отказ ЕС покупать российский газ должен волновать не Россию, а сам Европейский Союз, уверен эксперт.Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа Зеленский после встречи с Трампом обвинил Европу в слабости
Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
ЕС в отсутствие партнерства с Россией прекратит существование в ближайшие годы – мнение
06:37 02.02.2026 (обновлено: 09:34 02.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
Европейский союз откажется от поддержки фашистского режима на Украине и выступит за партнерство с Россией благодаря смене европейских лидеров либо прекратит существовать вовсе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
По мнению Михайлова, изменить позицию относительно России и конфликта с ней на Украине Евросоюз сможет, только когда к власти придут новые лидеры.
"С нынешним руководством Евросоюза разговаривать бесполезно. Они столько лет были у власти, и отдавать ее им, конечно, очень тяжело. Они понимают, что их призовут к ответу", – сказал Михайлов.
Отсюда страх европейских элит перед такими кандидатами в президенты, как Кэлин Джеорджеску в Румынии, где выборы "отменили
, потому что Европейскому Союзу надо было поставить нужного", и перед такими партиями, как "Альтернатива для Германии
", лидер которой пообещала с приходом к власти потребовать от Киева вернуть потраченные на Украину 70 миллиардов евро и возместить ущерб за подрыв "Северных потоков", отмечает эксперт.
"Вот когда подобные персонажи придут к власти, тогда и будет изменена политика Европы... Я думаю, что не мытьем так катаньем, но все равно определенные силы под давлением обстоятельств в ближайшем будущем придут к власти", – считает собеседник.
Произойти этому в условиях кризиса в Европе, где из-за нынешней антисоциальной политики ЕС "вполне может произойти гражданское противостояние", в определенной степени может помочь и лидер США Дональд Трамп, считает политолог.
"Трамп делает интересные заявления о том, что Европа шла долгие годы не тем путем, что сейчас ей надо заниматься национальным самоопределением, пересматривать свою миграционную политику и так далее. И такими своими тезисами он поддерживает ту же "Альтернативу для Германии ", – заметил Михайлов.
Он делает вывод, что при любых обстоятельствах "Европейскому Союзу в таком формате недолго осталось".
"Если не будет найден консенсус в Европе, потому что надо менять отношение и к другим странам, и что-то внутри себя, то мы вообще можем забыть о ней через десять лет. Уже не воспринимают это образование. Трамп не считает Европейский Союз неким сильным субъектом, не говоря уже о нас", – сказал Михайлов.
На фоне происходящего недавний отказ ЕС покупать российский газ должен волновать не Россию, а сам Европейский Союз, уверен эксперт.
"Сами себе подрезают сук, на котором сидят. Европейский Союз уже более 70% дорогущего СПГ получает из Соединенных Штатов Америки, а скоро Трамп скажет в три раза поднять цену или что-то еще – и все. А мы без них сможем выжить. Мы переориентировали интересы на Глобальный Юг. Более того, сейчас нефтегазовые доходы уже не являются самыми главными в доходе государства, нет такого, что мы зависим только от нефти и газа. Так что нам опасаться этого не стоит", – подытожил эксперт.
Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение
, что заявления из Рима и Парижа о возможных путях урегулирования конфликта на Украине свидетельствуют о постепенном распаде коалиции противников переговоров с Москвой.
