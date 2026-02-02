https://crimea.ria.ru/20260202/popytka-terakta-v-zdanii-fsb-v-krymu-zaderzhannyy-rasskazal-o-verbovke-1152870060.html

Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Задержанный при попытке теракта в административном здании ФСБ России в Симферополе рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Видео допроса опубликовано центром общественных связей ФСБ.В понедельник в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали "втемную". Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки.По его словам, он должен был в определенном месте взять якобы прослушивающее устройство, с помощью которого якобы нужно было искать "крота" в спецслужбе."Я взял в определенном месте устройство, пришел, зашел в здание ФСБ, меня задержали", - добавил мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева готовил убийство военного в ПитереВ Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ

