Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
Задержанный при попытке теракта в административном здании ФСБ России в Симферополе рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Видео... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Задержанный при попытке теракта в административном здании ФСБ России в Симферополе рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Видео допроса опубликовано центром общественных связей ФСБ.В понедельник в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали "втемную". Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки.По его словам, он должен был в определенном месте взять якобы прослушивающее устройство, с помощью которого якобы нужно было искать "крота" в спецслужбе."Я взял в определенном месте устройство, пришел, зашел в здание ФСБ, меня задержали", - добавил мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева готовил убийство военного в ПитереВ Дагестане уничтожили двух боевиков при попытке совершить теракт Трое россиян задержаны за подготовку теракта на железной дороге - ФСБ
крым, симферополь, теракт, антитеррор, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, украина, новости крыма
Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

Задержанный при попытке теракта в здании ФСБ в Крыму рассказал о своей вербовке "втемную"

10:42 02.02.2026
 
Попытку теракта предотвратили в Симферополе
Попытку теракта предотвратили в Симферополе
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Задержанный при попытке теракта в административном здании ФСБ России в Симферополе рассказал о том, как его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Видео допроса опубликовано центром общественных связей ФСБ.
В понедельник в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины. Исполнителем теракта был местный житель, которого спецслужбы Киева использовали "втемную". Он пытался пронести в здание взрывное устройство под видом аудиоколонки.
"Со мной связался человек, представился сотрудником ФСБ, предложил работу. Я согласился. Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ", - рассказал задержанный.
По его словам, он должен был в определенном месте взять якобы прослушивающее устройство, с помощью которого якобы нужно было искать "крота" в спецслужбе.
"Я взял в определенном месте устройство, пришел, зашел в здание ФСБ, меня задержали", - добавил мужчина.
