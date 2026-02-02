Рейтинг@Mail.ru
Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении мальчика из Санкт-Петербурга, показал, где спрятал тело девятилетнего ребенка, которого он убил, сообщил источник РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T22:41
2026-02-02T22:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении мальчика из Санкт-Петербурга, показал, где спрятал тело девятилетнего ребенка, которого он убил, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
22:41 02.02.2026 (обновлено: 22:47 02.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении мальчика из Санкт-Петербурга, показал, где спрятал тело девятилетнего ребенка, которого он убил, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
"Задержанный дал признательные показания в убийстве ребенка, он готов показать место, где утопил тело. Следственная группа выехала на место", – сказал собеседник агентства.
