Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении мальчика из Санкт-Петербурга, показал, где спрятал тело девятилетнего ребенка, которого он убил, сообщил источник РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Мужчина, задержанный по подозрению в похищении мальчика из Санкт-Петербурга, показал, где спрятал тело девятилетнего ребенка, которого он убил, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
22:41 02.02.2026 (обновлено: 22:47 02.02.2026)