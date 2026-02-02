https://crimea.ria.ru/20260202/pod-krasnym-znamenem-krasnyy-komandarm--k-yubileyu-mikhaila-frunze-1143742130.html

Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе

Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе

РИА Новости Крым, 02.02.2026

история

михаил фрунзе

ссср

крым в истории: секреты, факты, фото

эксклюзивы риа новости крым

Три села названы его именем только в Крыму. А по всему бывшему СССР таких, наверное, сотни. Улицы, фабрики, санатории, вузы – тоже его имени. Сегодня со дня рождения одного из знаменитейших полководцев молодой большевистской России Михаила Фрунзе исполняется 141 год.С Крымом его судьба связана напрямую: в 1920 году войска Южного фронта под командованием Фрунзе изгнали белогвардейцев из последнего оплота белых, с крымского полуострова. Полководцу тогда было всего 35 лет.Стремительная биография командармаФрунзе (молдавская фамилия по отцу Фрунзеэ) родился в семье фельдшера и крестьянки в городе Пишкек в Кыргызстане. В семье было восемь детей, трое из которых умерли в детском возрасте. Мальчик из глубинки, рано потерявший отца, так хорошо учился, что смог поступить в Петербурге в политехнический институт, где набрался революционных идей и впервые был за них арестован в 1904 году. В Кровавое воскресенье Фрунзе был среди манифестантов на Дворцовой площади, получил ранение. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие впоследствии произвело его в "генералы от революции".Затем активная партийная деятельность, снова арест и каторга. В заключении в сговоре с таким же "политическим" Фрунзе попытался убить полицейского урядника, и за это был приговорен уже к смертной казни. Потом приговор заменили новым каторжным сроком и вечным поселением в Иркутской губернии.Из села под Иркутском Фрунзе бежал, под чужим именем перебрался в Читу, а затем и в Москву и Белоруссию. Кстати, под именем Михаила Александровича Михайлова в марте 1917 года он был назначен временным начальником милиции. И 4 марта считается в республике Днем рождения белорусской милиции.В общем, биография у Фрунзе такая, что можно писать романы и снимать сериалы. То есть весьма подходящая революционеру.К лету 1917 года Фрунзе занимает сразу несколько партийных большевистских должностей, а позже партия направила его в город Шую, где он создавал подпольные ячейки в армиях Западного фронта.С февраля 1919 года Фрунзе, не имеющий никакого военного образования, последовательно возглавлял несколько армий, сражающихся против Колчака на Урале. Затем Средняя Азия, Туркестан, и снова бросок через всю страну: с сентября 1920 года Фрунзе назначили командующим Южным фронтом, сражающимся против барона Врангеля. Именно Фрунзе руководил операцией по разгрому белогвардейцев в Северной Таврии и Крыму. Два месяца белые теснили красных на юге нынешней Херсонской области, но в конце концов все же отступили за Перекоп. Всего 10 дней понадобилось Фрунзе, чтобы Крым был полностью освобожден от врангелевцев.По воспоминаниям современников, Михаил Фрунзе занимался делами сугубо армейскими, в политику излишне не лез. Но черной меткой на его биографию легло пятно невыполненных обещаний: когда Красная армия вступила в Крым, Фрунзе приказал щадить сдавшихся в плен белых. За это, кстати, получил выговор лично от Ленина. Но через две недели военачальник уезжает с полуострова на Украину бороться с махновцами, и на полуострове начинается красный террор.Задачу по ликвидации махновского движения Фрунзе не только возглавил, но и успешно выполнил. За все свои доблестные победы Михаил Фрунзе становится обладателем двух орденов Красного знамени (высшая на тот момент государственная награда), а после разгрома белогвардейского Крыма получает еще и почетное наградное оружие.С весны 1924 Фрунзе – один из высших чинов при большевиках, начальник штаба Красной армии, а с января 1925 года – председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам.На этих постах от Михаила Владимировича понадобилось новое умение – организовывать армию в мирное время: при его руководстве был реорганизован военный аппарат и политическое управление Красной армией, введен принцип армейского единоначалия. Кроме того, Фрунзе боролся за боеспособность войск и стал проводить постоянные учебные сборы. Он – автор ряда военно-теоретических работ, которыми в военных академиях пользуются до сих пор: Фрунзе еще в двадцатые годы считал, что будущие военные конфликты будут больше зависеть от развития научной мысли, чем от умения командиров.Смерть командарма в 1925 году была внезапной, с ней связанно множество слухов. Михаил Фрунзе в 40 лет умер под ножом хирургов при операции на застарелой язве желудка. Современные исследователи отметают заговорщицкие версии участия в гибели полководца и Сталина и Троцкого и по большей мере винят банальную ошибку анестезиологов и изношенность организма самого Фрунзе, чье здоровье было подорвано кочевым образом жизни, тюрьмами, каторжными сроками и северными ссылками.Военачальник похоронен по высшему разряду: на Красной площади у Кремлевской стены.Именем полководцаИмя Фрунзе долго носил один из крупнейших и главных университетов Крыма - Симферопольский. Это первое высшее учебное заведение на полуострове, основанное в 1918 году, через два года своего существования могло закрыться. Но в дело вмешался полководец.Дело в том, что университет при красных собирались ликвидировать как рассадник мелкобуржуазных элементов. Но профессура во главе с ректором Владимиром Вернадским обратилась с просьбой вмешаться к Фрунзе. И тот откликнулся. В 1921 году вуз, в благодарность, начал носить имя полководца. В советское время напротив главного корпуса установили бюст Михаила Васильевича. Но при переименовании вуза в украинский период в Таврический национальный университет имени Вернадского, памятник перенесли во двор одного из корпусов.На территории не такого уж большого Крыма есть сразу три села имени Фрунзе – в Сакском, Нижнегорском и Первомайском районах.С 1945 по 1993 году поселок Партенит под Алуштой носил название Фрунзенское. Именно там в те же годы был организован дом отдыха и пионерский лагерь от Военной академии им. М.В. Фрунзе. Сейчас в Партените действует большой военный санаторий "Крым".В Евпатории, в нескольких крымских селах, в том же Партените стоят памятники красному полководцу, иногда немалой художественной ценности.Одна из школ Красноперекопска носит имя Михаила Васильевича Фрунзе, а ее первоклассников до развала СССР торжественно принимали во "фрунзевцы".Из Крыма – в Кремлевскую больницуСам Фрунзе бывал в Крыму не только по делам военным. Он здесь неоднократно лечился, как и его супруга, дочь народовольца Софья Алексеевна Фрунзе, с которой он познакомился в Чите в 1915 году. Софья стала верной спутницей революционера и, несмотря на туберкулез, родила двух детей – сына Тимура и дочь Татьяну.В 1925 году отдых Михаила Фрунзе в Мухалатке (поселок под Ялтой) оказался последним. В одной из дворянских усадеб после 1930 года был организован дом отдыха для руководителей советского государства.Партиец Анастас Микоян писал: "Летом 1925 года я с женой и двумя малыми детьми был в доме отдыха "Мухалатка", который находится недалеко от Фороса в сторону Ялты. Я застал там Дзержинского с женой, Фрунзе с женой, которая была больна туберкулезом, старого революционера Феликса Кона с женой и некоторых других".Очередной приступ язвенной болезни застал Фрунзе именно в Ялте. Он стал стремительно худеть, все чаще его лицо искажала гримаса внезапной боли. Военачальник слег и, по настоянию врачей, в сопровождении соратника, коллеги и друга Климента Ворошилова срочно уехал в Москву в Кремлевскую больницу. Супруга Софья осталась в Ялте.Московские доктора убедили Фрунзе оперироваться. Он и сам хотел покончить с болями, которые не давали ему нормально жить и работать. В письмах жене наркомвоенмор пишет, рассказывая о врачебных советах относительно его персоны: "Оба консилиума постановили ее (операцию – прим. ред.) делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть же раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение". Еще одно его письмо, последнее, оканчивается так: "Крепко целую, поправляйся. Я настроен хорошо и совершенно спокоен. Лишь бы было благополучно у вас".Внезапная смерть отца для семьи Фрунзе стала настоящим шоком. Ее глубоко переживали его мать, сестры и брат, а горю жены не было предела: Софья Алексеевна не смогла прийти на похороны на своих ногах, ее несли на носилках. Через восемь месяцев после похорон мужа вследствие обострения нервной болезни она умирает, оставив полными сиротами восьмилетнего Тимура и трехлетнюю Танечку.Дети Фрунзе остались на попечении матери Михаила Васильевича. Но бабушку измучили многочисленные болезни. Тогда Татьяну и Тимура усыновляет друг их отца Климент Ворошилов.В 1941 году Тимур Фрунзе с отличием окончил Качинскую военную авиационную школу под Севастополем. В 1942 году 19-летний летчик-истребитель, сын полководца, пал смертью храбрых, прикрывая своим самолетом самолет товарища в бою. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза.Татьяна Фрунзе выросла и стала профессором, доктором химических наук, крупным специалистом по органической химии. Скончалась 2024 году на 104 году жизни.Помимо поселков, школ и вузов, именем Михаила Фрунзе были названы горный пик на севере Памира, несколько военных кораблей, а также … сеть гипермаркетов в Кыргызстане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

