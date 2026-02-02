https://crimea.ria.ru/20260202/osvobozhdennye-ukrainskie-moryaki-s--marinery-boyatsya-vozvaschatsya-domoy-1152887916.html

Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой

Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой

Украинские моряки с задержанного США танкера "Маринера" освобождены, но боятся возвращаться на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T17:23

2026-02-02T17:23

2026-02-02T17:23

украина

новости

танкер "маринера"

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152746307_0:9:1184:674_1920x0_80_0_0_37cd922773795215273d97b56035ad84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские моряки с задержанного США танкера "Маринера" освобождены, но боятся возвращаться на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.Власти США ранее захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России. В целом, по данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран.По информации журналистов, в украинскую часть экипажа "Маринеры" вошли жители Одессы, Херсона и Киева. При трудоустройстве моряков заверяли в отсутствии связей судна с РФ.Накануне после почти месяца плена домой, в Крым, вернулся моряк Максим Карпенко, член экипажа танкера "Маринера", захваченного США в январе в Северной Атлантике. Встречавшим его на вокзале журналистам он рассказал, как их гражданское судно, шедшее под российским флагом без груза, догоняли, а потом штурмовали американцы и британцы, высаживаясь с вертолетов и простреливая двери кают дробовиками. Карпенко также рассказал, как содержали в плену экипаж, включая двоих россиян, и какова судьба второго русского моряка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260201/v-krym-vernulsya-moryak-s-zakhvachennogo-tankera-marinera-1152849216.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, танкер "маринера", в мире, сша