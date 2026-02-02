Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возващаться домой
Украинские моряки с танкера "Маринера" опасаются преследования на родине
© Европейское командование ВС США в соцсети XТанкер "Маринера"
© Европейское командование ВС США в соцсети X
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские моряки с задержанного США танкера "Маринера" освобождены, но боятся возвращаться на Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.
Власти США ранее захватили российский нефтяной танкер "Маринера" в северной Атлантике за нарушение американского санкционного режима и якобы незаконно добытую венесуэльскую нефть. Весь экипаж задержали. На борту находились двое россиян – их освободили после обращения МИД России. В целом, по данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран.
"16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера „теневого флота“, уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене", — пишут украинские СМИ.
По информации журналистов, в украинскую часть экипажа "Маринеры" вошли жители Одессы, Херсона и Киева. При трудоустройстве моряков заверяли в отсутствии связей судна с РФ.
Накануне после почти месяца плена домой, в Крым, вернулся моряк Максим Карпенко, член экипажа танкера "Маринера", захваченного США в январе в Северной Атлантике.
Встречавшим его на вокзале журналистам он рассказал, как их гражданское судно, шедшее под российским флагом без груза, догоняли, а потом штурмовали американцы и британцы, высаживаясь с вертолетов и простреливая двери кают дробовиками. Карпенко также рассказал, как содержали в плену экипаж, включая двоих россиян, и какова судьба второго русского моряка.