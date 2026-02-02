https://crimea.ria.ru/20260202/o-chem-nuzhno-pomnit-nalogoplatelschikam-pri-perekhode-na-stavku-nds-do-22-1152873845.html
О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
В Крыму напомнили налогоплательщикам о ряде важных вопросов, которые следует учитывать при переходе на ставку НДС до 22 процентов в 2026 году, сообщили в УФНС... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму напомнили налогоплательщикам о ряде важных вопросов, которые следует учитывать при переходе на ставку НДС до 22 процентов в 2026 году, сообщили в УФНС России по РК.В УФНС подчеркнули: чтобы избежать возникновения претензий со стороны налоговых органов в переходный период, плательщикам НДС следуют обратить внимание на ряд важных вопросов.Это дата отгрузки товара (оказания услуги) и дата перечисления оплаты за товар (услугу) – именно эти даты определяют применяемую ставку (20% в 2025 году или 22% в 2026 году). Также корректность оформления счетов-фактур, УПД и первичных документов для операций, приходящихся на момент изменения ставки.Кроме того, это проверка и актуализация бухгалтерских программ, систем электронного документооборота и программного обеспечения контрольно-кассовой техники.Также налогоплательщикам следует решить операционные вопросы, связанные с перезаключением договоров, информированием клиентов и поставщиков, а также кассовым планированием, уточнили в республиканском УФНС.Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпамиКак на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложенияНалогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
уфнс россии по республике крым, налоги, совет эксперта, ндс
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму напомнили налогоплательщикам о ряде важных вопросов, которые следует учитывать при переходе на ставку НДС до 22 процентов в 2026 году, сообщили в УФНС России по РК.
"Повышение ставки НДС до 22% является важным событием для налогоплательщиков, которые ведут свой налоговый учет на общей системе налогообложения в 2026 году", – сказано в сообщении.
В УФНС подчеркнули: чтобы избежать возникновения претензий со стороны налоговых органов в переходный период, плательщикам НДС следуют обратить внимание на ряд важных вопросов.
Это дата отгрузки товара (оказания услуги) и дата перечисления оплаты за товар (услугу) – именно эти даты определяют применяемую ставку (20% в 2025 году или 22% в 2026 году). Также корректность оформления счетов-фактур, УПД и первичных документов для операций, приходящихся на момент изменения ставки.
Кроме того, это проверка и актуализация бухгалтерских программ, систем электронного документооборота и программного обеспечения контрольно-кассовой техники.
Также налогоплательщикам следует решить операционные вопросы, связанные с перезаключением договоров, информированием клиентов и поставщиков, а также кассовым планированием, уточнили в республиканском УФНС.
"На официальном сайте ФНС России создан специальный раздел "Налоги 2026", в котором собраны основные изменения в налоговом законодательстве, которые ждут физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 2026 году. Здесь же можно найти полезные ссылки на актуальные документы, в том числе связанные с переходом на новую ставку НДС 22%", – напомнили специалисты.
Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма
в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.
