О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму напомнили налогоплательщикам о ряде важных вопросов, которые следует учитывать при переходе на ставку НДС до 22 процентов в 2026 году, сообщили в УФНС России по РК.В УФНС подчеркнули: чтобы избежать возникновения претензий со стороны налоговых органов в переходный период, плательщикам НДС следуют обратить внимание на ряд важных вопросов.Это дата отгрузки товара (оказания услуги) и дата перечисления оплаты за товар (услугу) – именно эти даты определяют применяемую ставку (20% в 2025 году или 22% в 2026 году). Также корректность оформления счетов-фактур, УПД и первичных документов для операций, приходящихся на момент изменения ставки.Кроме того, это проверка и актуализация бухгалтерских программ, систем электронного документооборота и программного обеспечения контрольно-кассовой техники.Также налогоплательщикам следует решить операционные вопросы, связанные с перезаключением договоров, информированием клиентов и поставщиков, а также кассовым планированием, уточнили в республиканском УФНС.Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что одной из важнейших задач для Крыма в 2026 году станет внедрение принятых в Налоговый кодекс РФ изменений. При этом в республике готовы задним числом понизить налоги по УСН в приоритетных отраслях, как только правительство России опубликует соответствующий список.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпамиКак на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложенияНалогоплательщики Крыма – самые ответственные в России

