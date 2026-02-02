https://crimea.ria.ru/20260202/novye-gorizonty-dlya-molodezhi-dvizhenie-pervykh-nabiraet-oboroty-v-krymu-1152756117.html

Новые горизонты для молодежи: "Движение первых" набирает обороты в Крыму

Региональное отделение российского движения детей и молодежи "Движение первых" активно работает в Крыму. О планах организации на этот год в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Совета регионального отделения Екатерина Козырь. 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Региональное отделение российского движения детей и молодежи "Движение первых" активно работает в Крыму. О планах организации на этот год в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Совета регионального отделения Екатерина Козырь.И отметила, что работа с современной молодежью интересна и ответственна. "Это люди, которые живут в уникальном, удивительном мире. Они получают огромный поток информации, который моментально анализируют, воспринимают и умеют сделать выводы. Они живут в других скоростях, и нам нужно под них подстраиваться. Нужно предлагать им то, что им будет интересно. Нужно разговаривать с детьми на их языке, вовлекать их в работу, которую сегодня для них же проводит государство", – выразила мнение гостья эфира.В текущем году, по словам Екатерины Козырь, организация планирует масштабировать свою работу.Председатель совета регионального отделения поделилась, что организация будет наращивать и участие в больших федеральных проектах."Сейчас мы уже активно готовимся к "Российской школьной весне" и ко многим-многим другим проектам. И я верю в то, что наши крымские звездочки засияют на федеральном уровне", – подытожила собеседница.И выразила мнение, что воспитание поколения крымчан, поколения россиян, ответственных за свое будущее и за будущее своей страны, это тяжелая, кропотливая работа, которую нужно делать изо дня в день всей страной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

