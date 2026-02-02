Рейтинг@Mail.ru
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
35-летний владелец сети ювелирных салонов в Крыму и Севастополе пойдет под суд за попытку незаконно реализовать взятые на комиссию золотые украшения, сообщает в РИА Новости Крым, 02.02.2026
следком крыма и севастополя
новости крыма
крым
происшествия
золото
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
суд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152883390_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e12f29debfd1db75785fb24c20fed18b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 35-летний владелец сети ювелирных салонов в Крыму и Севастополе пойдет под суд за попытку незаконно реализовать взятые на комиссию золотые украшения, сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в марте 2024 года бизнесмен разместил на витринах сети ювелирных магазинов купленные на комиссию у граждан золотые ювелирные украшения без присвоения обязательного для каждого такого изделия уникального номера. Преступление выявили сотрудники ФСБ.К этому времени расследование завершено, необходимые экспертизы проведены, личное имущество фигуранта арестовано. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением по статье о хранении в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере будет направлено в суд.
следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, происшествия, золото, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд
Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети

В Крыму владелец сети ювелирных салонов пойдет под суд за незаконное золото – Следком

15:47 02.02.2026
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Симферополе ИП предстанет перед судом за незаконное хранение комиссионного золота
В Симферополе ИП предстанет перед судом за незаконное хранение комиссионного золота
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 35-летний владелец сети ювелирных салонов в Крыму и Севастополе пойдет под суд за попытку незаконно реализовать взятые на комиссию золотые украшения, сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в марте 2024 года бизнесмен разместил на витринах сети ювелирных магазинов купленные на комиссию у граждан золотые ювелирные украшения без присвоения обязательного для каждого такого изделия уникального номера. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
"В рамках следствия была изъята финансовая документация в двадцати комиссионных магазинах полуострова, а также более 12 тысяч изделий из драгоценных металлов и камней на сумму, превышающую 17,8 миллиона рублей", – сказано в сообщении.
К этому времени расследование завершено, необходимые экспертизы проведены, личное имущество фигуранта арестовано. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением по статье о хранении в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере будет направлено в суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
В Крыму сын пропил золотые украшения матери
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
 
