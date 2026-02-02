https://crimea.ria.ru/20260202/nezakonnoe-zoloto-na-17-mln-v-krymu-osudyat-vladeltsa-yuvelirnoy-seti-1152883149.html

Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети

Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети

35-летний владелец сети ювелирных салонов в Крыму и Севастополе пойдет под суд за попытку незаконно реализовать взятые на комиссию золотые украшения, сообщает в РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T15:47

2026-02-02T15:47

2026-02-02T15:47

следком крыма и севастополя

новости крыма

крым

происшествия

золото

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152883390_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e12f29debfd1db75785fb24c20fed18b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 35-летний владелец сети ювелирных салонов в Крыму и Севастополе пойдет под суд за попытку незаконно реализовать взятые на комиссию золотые украшения, сообщает в понедельник пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в марте 2024 года бизнесмен разместил на витринах сети ювелирных магазинов купленные на комиссию у граждан золотые ювелирные украшения без присвоения обязательного для каждого такого изделия уникального номера. Преступление выявили сотрудники ФСБ.К этому времени расследование завершено, необходимые экспертизы проведены, личное имущество фигуранта арестовано. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с обвинительным заключением по статье о хранении в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере будет направлено в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млнВ Крыму сын пропил золотые украшения материДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, происшествия, золото, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), суд