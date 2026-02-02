Рейтинг@Mail.ru
На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/na-ukraine-za-poezdku-detey-v-krym-eks-rukovoditelyu-uchilischa-grozit-12-let-1152894641.html
На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет - РИА Новости Крым, 02.02.2026
На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
До 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю директора училища в Херсонской области за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T20:05
2026-02-02T20:05
новости
новости крыма
крым
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4901e2961eb8e2bee9721b1a96327724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. До 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю директора училища в Херсонской области за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.По информации ведомства, бывшая сотрудница учебного заведения обвиняется в том, что отправила семерых детей в Крым, где те учились и получили российские паспорта.Также в офисе генпрокурора добавили, что женщина арестована, ей грозит до 12 лет лишения свободы.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Директора ялтинской школы задержали в КиевеЗадержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131372373_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_fb6ff1e287f6b149b60c402d60cd83b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, россия, украина
На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет

За организацию поездки детей в Крым 12 лет тюрьмы грозит на Украине экс-замглавы училища

20:05 02.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. До 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю директора училища в Херсонской области за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.

"Ювенальные прокуроры офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины – бывшего заместителя руководителя созданного оккупационными властями "Херсонского профессионального училища № 2". По данным следствия, <...> она способствовала незаконному перемещению семи украинских детей", – сказано в сообщении офиса генпрокурора Украины.

По информации ведомства, бывшая сотрудница учебного заведения обвиняется в том, что отправила семерых детей в Крым, где те учились и получили российские паспорта.
Также в офисе генпрокурора добавили, что женщина арестована, ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
 
НовостиНовости КрымаКрымРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:56В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
20:38Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом
20:24О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
20:05На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
19:51В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
19:37В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
19:22Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
18:07В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
17:57В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
17:45В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
17:35Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
17:23Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возвращаться домой
17:17Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
17:07Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
16:43В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
Лента новостейМолния