На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. До 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю директора училища в Херсонской области за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.По информации ведомства, бывшая сотрудница учебного заведения обвиняется в том, что отправила семерых детей в Крым, где те учились и получили российские паспорта.Также в офисе генпрокурора добавили, что женщина арестована, ей грозит до 12 лет лишения свободы.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
