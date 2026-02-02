https://crimea.ria.ru/20260202/na-ukraine-za-poezdku-detey-v-krym-eks-rukovoditelyu-uchilischa-grozit-12-let-1152894641.html

На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. До 12 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю директора училища в Херсонской области за организацию поездки детей в Крым в октябре 2022 года. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.По информации ведомства, бывшая сотрудница учебного заведения обвиняется в том, что отправила семерых детей в Крым, где те учились и получили российские паспорта.Также в офисе генпрокурора добавили, что женщина арестована, ей грозит до 12 лет лишения свободы.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Директора ялтинской школы задержали в КиевеЗадержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области

