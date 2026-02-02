Рейтинг@Mail.ru
На Украине обесточены 162 населенных пункта - РИА Новости Крым, 02.02.2026
На Украине обесточены 162 населенных пункта
На Украине обесточены 162 населенных пункта - РИА Новости Крым, 02.02.2026
На Украине обесточены 162 населенных пункта
В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – без света остались 162 населенных пункта из-за гололеда и обледенения линий электропередачи. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – без света остались 162 населенных пункта из-за гололеда и обледенения линий электропередачи. Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, на предприятии отметили, что потребление электроэнергии возросло на 7,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем – в пятницу. Причина изменений – ощутимое снижение температуры на всей территории Украины.Ранее сообщалось, что пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов. Неделей ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Накануне также стало известно, что одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Киев уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – без света остались 162 населенных пункта из-за гололеда и обледенения линий электропередачи. Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".
"Из-за сложных погодных условий (гололед и обледенение линий электропередачи) на утро полностью или частично были обесточены 162 населенных пункта в трех областях: Одесской, Николаевской и Кировоградской", – сказано в сообщении.
Кроме того, на предприятии отметили, что потребление электроэнергии возросло на 7,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем – в пятницу. Причина изменений – ощутимое снижение температуры на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов. Неделей ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
Накануне также стало известно, что одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Киев уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.
