На Украине обесточены 162 населенных пункта

На Украине обесточены 162 населенных пункта

2026-02-02T13:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В трех областях Украины – Одесской, Николаевской и Кировоградской – без света остались 162 населенных пункта из-за гололеда и обледенения линий электропередачи. Об этом сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".Кроме того, на предприятии отметили, что потребление электроэнергии возросло на 7,5% по сравнению с предыдущим рабочим днем – в пятницу. Причина изменений – ощутимое снижение температуры на всей территории Украины.Ранее сообщалось, что пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения и обрывов проводов. Неделей ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Накануне также стало известно, что одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Киев уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине остановили метро и отключили водуОдесса и область остались без светаЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса

