На Солнце произошла вспышка максимального класса
На Солнце произошла вспышка максимального класса
2026-02-02T06:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее мощность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Максимум вспышечной активности пришелся на 02:57 по московскому времени.
"Область в момент взрыва находилась под углом около 35° от линии Солнце-Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных, станет понятно через несколько часов", - сообщили ученые.
По их данным, эта вспышка является третьей по силе в текущем, 25-м, солнечном цикле. Так, вспышка мощностью X9.0 произошла 3 октября 2024 года, еще одна вспышка X9.0 зарегистрирована 14 мая 2024 года.
1 февраля на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня X1.04. В зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр на Солнце будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.
