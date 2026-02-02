https://crimea.ria.ru/20260202/na-solntse-proizoshla-vspyshka-maksimalnogo-klassa-1152863956.html

На Солнце произошла вспышка максимального класса

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее мощность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Максимум вспышечной активности пришелся на 02:57 по московскому времени. По их данным, эта вспышка является третьей по силе в текущем, 25-м, солнечном цикле. Так, вспышка мощностью X9.0 произошла 3 октября 2024 года, еще одна вспышка X9.0 зарегистрирована 14 мая 2024 года. 1 февраля на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня X1.04. В зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр на Солнце будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века

