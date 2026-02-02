На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники

https://crimea.ria.ru/20260202/na-borbu-s-gololedom-v-sevastopole-vyshli-desyatki-edinits-tekhniki-1152866974.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 20 единиц различной техники вышли на дороги Севастополя для предотвращения гололеда, дорожники вручную расчищают остановочные павильоны в городе и пригороде. Об этом сообщили в правительстве города."Для предотвращения гололеда на дорогах направлено 15 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, тракторы и погрузчики. Бригады Севавтодора вручную расчищают остановочные павильоны в городе и пригороде", - говорится в сообщении.В район Ялтинского кольца, Инкермана, Балаклавского шоссе, сел Тылового и Озерного оперативно направлены машины.Для оперативного реагирования и передачи данных о состоянии дорог в диспетчерскую службу работает 12 метеостанций по всему городу.На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Полуостров засыпает снегом, усилился северо-восточный ветер – до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Также на полуострове метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.Региональный главк МЧС России рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, а водителям – при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Более 20 единиц различной техники вышли на дороги Севастополя для предотвращения гололеда, дорожники вручную расчищают остановочные павильоны в городе и пригороде. Об этом сообщили в правительстве города.
"Для предотвращения гололеда на дорогах направлено 15 комбинированных дорожных машин, 7 самосвалов, тракторы и погрузчики. Бригады Севавтодора вручную расчищают остановочные павильоны в городе и пригороде", - говорится в сообщении.
В район Ялтинского кольца, Инкермана, Балаклавского шоссе, сел Тылового и Озерного оперативно направлены машины.
Для оперативного реагирования и передачи данных о состоянии дорог в диспетчерскую службу работает 12 метеостанций по всему городу.
На понедельник, 2 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение
. Полуостров засыпает снегом, усилился северо-восточный ветер – до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Также на полуострове метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
Региональный главк МЧС России рекомендует исключить выход в горно-лесную местность, а водителям – при невозможности ограничить выезд быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
