Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T17:35
2026-02-02T17:35
михаил мишустин
россия
александр турчин
белоруссия
новости
сотрудничество
союзное государство
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя государствами вырос за прошлый год и составил почти 4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Глава правительства также подчеркнул, что большинство задач Союзного государства, запланированных на 2024–2026 годы, удалось реализовать благодаря скоординированной работе правительств двух стран."В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре", – добавил Мишустин.Вместе с тем на заседании стало известно, что сейчас в промышленности реализуется 26 интеграционных проектов. Также прорабатывается возможность введения бесплатного проезда в пригородных поездах между приграничными регионами России и Белоруссии для льготных категорий граждан.По итогам заседания Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин подписали двусторонние документы. Турчин отметил, что в 2025 году Россия укрепила статус ключевого партнера для Белоруссии.Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерстваКакое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаТоварооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
россия
белоруссия
Новости
михаил мишустин, россия, александр турчин, белоруссия, новости, сотрудничество, союзное государство, в мире
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти

За 2025 год между Россией и Белоруссией вырос взаимный товарооборот

17:35 02.02.2026
 
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя государствами вырос за прошлый год и составил почти 4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Продолжает расти взаимный товарооборот. По итогам 11 месяцев 2025 года он составил практически 4 триллиона рублей", сказал Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что большинство задач Союзного государства, запланированных на 2024–2026 годы, удалось реализовать благодаря скоординированной работе правительств двух стран.
"В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре", добавил Мишустин.
Вместе с тем на заседании стало известно, что сейчас в промышленности реализуется 26 интеграционных проектов. Также прорабатывается возможность введения бесплатного проезда в пригородных поездах между приграничными регионами России и Белоруссии для льготных категорий граждан.
По итогам заседания Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин подписали двусторонние документы. Турчин отметил, что в 2025 году Россия укрепила статус ключевого партнера для Белоруссии.
"Около 60% всех привлеченных иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. Кроме того, за прошедший год внешний торговый оборот двух стран увеличился на 5,6%", подчеркнул глава правительства Белоруссии.
Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития.
Михаил МишустинРоссияАлександр ТурчинБелоруссияНовостиСотрудничествоСоюзное государствоВ мире
 
