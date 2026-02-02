https://crimea.ria.ru/20260202/mishustin-tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-prodolzhaet-rasti-1152888684.html
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T17:35
2026-02-02T17:35
2026-02-02T17:35
михаил мишустин
россия
александр турчин
белоруссия
новости
сотрудничество
союзное государство
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/41/1118584170_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_64c7b29e008072cee4e07928a1ea9ad4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя государствами вырос за прошлый год и составил почти 4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Глава правительства также подчеркнул, что большинство задач Союзного государства, запланированных на 2024–2026 годы, удалось реализовать благодаря скоординированной работе правительств двух стран."В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре", – добавил Мишустин.Вместе с тем на заседании стало известно, что сейчас в промышленности реализуется 26 интеграционных проектов. Также прорабатывается возможность введения бесплатного проезда в пригородных поездах между приграничными регионами России и Белоруссии для льготных категорий граждан.По итогам заседания Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин подписали двусторонние документы. Турчин отметил, что в 2025 году Россия укрепила статус ключевого партнера для Белоруссии.Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерстваКакое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаТоварооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111858/41/1118584170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73eabaee30607145216d769c7962ab18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, александр турчин, белоруссия, новости, сотрудничество, союзное государство, в мире
Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
За 2025 год между Россией и Белоруссией вырос взаимный товарооборот
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя государствами вырос за прошлый год и составил почти 4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Продолжает расти взаимный товарооборот. По итогам 11 месяцев 2025 года он составил практически 4 триллиона рублей", – сказал Мишустин.
Глава правительства также подчеркнул, что большинство задач Союзного государства, запланированных на 2024–2026 годы, удалось реализовать благодаря скоординированной работе правительств двух стран.
"В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре", – добавил Мишустин.
Вместе с тем на заседании стало известно, что сейчас в промышленности реализуется 26 интеграционных проектов. Также прорабатывается возможность введения бесплатного проезда в пригородных поездах между приграничными регионами России и Белоруссии для льготных категорий граждан.
По итогам заседания Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин подписали двусторонние документы. Турчин отметил, что в 2025 году Россия укрепила статус ключевого партнера для Белоруссии.
"Около 60% всех привлеченных иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. Кроме того, за прошедший год внешний торговый оборот двух стран увеличился на 5,6%", – подчеркнул глава правительства Белоруссии.
Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет
обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.