Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти

На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что взаимный товарооборот между двумя государствами вырос за прошлый год и составил почти 4 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Глава правительства также подчеркнул, что большинство задач Союзного государства, запланированных на 2024–2026 годы, удалось реализовать благодаря скоординированной работе правительств двух стран."В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре", – добавил Мишустин.Вместе с тем на заседании стало известно, что сейчас в промышленности реализуется 26 интеграционных проектов. Также прорабатывается возможность введения бесплатного проезда в пригородных поездах между приграничными регионами России и Белоруссии для льготных категорий граждан.По итогам заседания Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин подписали двусторонние документы. Турчин отметил, что в 2025 году Россия укрепила статус ключевого партнера для Белоруссии.Ранее сообщалось, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства несет обеим странам очень большие выгоды, в первую очереди в области безопасности и экономического и гуманитарного развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.РФ и Беларусь подписали программу военного стратегического партнерстваКакое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаТоварооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет

