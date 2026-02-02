https://crimea.ria.ru/20260202/legkovushka-vletela-v-derevo-v-krymu--postradala-17-letnyaya-devushka-1152893157.html
Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
В Нижнегорском районе Крыма в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T19:06
2026-02-02T19:06
2026-02-02T19:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по автодороге по направлению в село Акимовка, не справился с управлением транспортным средством, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре, подчеркнули в ведомстве.
