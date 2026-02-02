https://crimea.ria.ru/20260202/krymchane-rezhe-drugikh-rossiyan-stanovyatsya-zhertvami-aferistov-1152874386.html

Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов

Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов

Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T12:33

2026-02-02T12:33

2026-02-02T12:33

крым

новости крыма

анатолий аксаков

финансовая грамотность

мошенничество

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136734_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_b7b76d798bbf4406a90c8ad9a3cbc9a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По его словам, главная проблема на финансовом рынке для граждан – это так называемая социальная инженерия. В более чем 90% случаях люди покупаются на бытовые схемы, например, с "заменой домофонов", а также передают личные данные "сотрудникам госструктур"."В целом, люди очень доверчивы. И в Крыму тоже. Но к концу года объем воровства уменьшился. По статистике, в позапрошлом году он составил более 300 млрд рублей, в прошлом – около 285 млрд. Но статистика первой и второй половины года резко отличается", - сказал он.И пояснил, что в прошлом году парламентарии приняли ряд законов для защиты граждан, но их действие началось со второй половины года. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, анатолий аксаков, финансовая грамотность, мошенничество, деньги