Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По его словам, главная проблема на финансовом рынке для граждан – это так называемая социальная инженерия. В более чем 90% случаях люди покупаются на бытовые схемы, например, с "заменой домофонов", а также передают личные данные "сотрудникам госструктур"."В целом, люди очень доверчивы. И в Крыму тоже. Но к концу года объем воровства уменьшился. По статистике, в позапрошлом году он составил более 300 млрд рублей, в прошлом – около 285 млрд. Но статистика первой и второй половины года резко отличается", - сказал он.И пояснил, что в прошлом году парламентарии приняли ряд законов для защиты граждан, но их действие началось со второй половины года. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Крым находится в одной из самых благоприятных групп: в первой десятке тех регионов, где меньше всего воруют деньги. Видимо, крымчане самые предприимчивые", – констатировал Аксаков.
По его словам, главная проблема на финансовом рынке для граждан – это так называемая социальная инженерия. В более чем 90% случаях люди покупаются на бытовые схемы, например, с "заменой домофонов", а также передают личные данные "сотрудникам госструктур".
"В целом, люди очень доверчивы. И в Крыму тоже. Но к концу года объем воровства уменьшился. По статистике, в позапрошлом году он составил более 300 млрд рублей, в прошлом – около 285 млрд. Но статистика первой и второй половины года резко отличается", - сказал он.
И пояснил, что в прошлом году парламентарии приняли ряд законов для защиты граждан, но их действие началось со второй половины года.
"Поэтому статистика второй половины прошлого года – уменьшение воровства примерно на 30%", – констатировал парламентарий.
Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей
. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
