Рейтинг@Mail.ru
Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/krymchane-rezhe-drugikh-rossiyan-stanovyatsya-zhertvami-aferistov-1152874386.html
Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов
Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов
Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T12:33
2026-02-02T12:33
крым
новости крыма
анатолий аксаков
финансовая грамотность
мошенничество
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136734_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_b7b76d798bbf4406a90c8ad9a3cbc9a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".По его словам, главная проблема на финансовом рынке для граждан – это так называемая социальная инженерия. В более чем 90% случаях люди покупаются на бытовые схемы, например, с "заменой домофонов", а также передают личные данные "сотрудникам госструктур"."В целом, люди очень доверчивы. И в Крыму тоже. Но к концу года объем воровства уменьшился. По статистике, в позапрошлом году он составил более 300 млрд рублей, в прошлом – около 285 млрд. Но статистика первой и второй половины года резко отличается", - сказал он.И пояснил, что в прошлом году парламентарии приняли ряд законов для защиты граждан, но их действие началось со второй половины года. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136734_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_9200331c93d0d8e273ebd9bf9dd23adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, анатолий аксаков, финансовая грамотность, мошенничество, деньги
Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов

Жители Крыма реже других россиян становятся жертвами аферистов - Аксаков

12:33 02.02.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
"Крым находится в одной из самых благоприятных групп: в первой десятке тех регионов, где меньше всего воруют деньги. Видимо, крымчане самые предприимчивые", – констатировал Аксаков.
По его словам, главная проблема на финансовом рынке для граждан – это так называемая социальная инженерия. В более чем 90% случаях люди покупаются на бытовые схемы, например, с "заменой домофонов", а также передают личные данные "сотрудникам госструктур".
"В целом, люди очень доверчивы. И в Крыму тоже. Но к концу года объем воровства уменьшился. По статистике, в позапрошлом году он составил более 300 млрд рублей, в прошлом – около 285 млрд. Но статистика первой и второй половины года резко отличается", - сказал он.
И пояснил, что в прошлом году парламентарии приняли ряд законов для защиты граждан, но их действие началось со второй половины года.
"Поэтому статистика второй половины прошлого года – уменьшение воровства примерно на 30%", – констатировал парламентарий.
Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
 
КрымНовости КрымаАнатолий АксаковФинансовая грамотностьМошенничествоДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
14:20Без света и связи: на Украине продолжаются отключения
14:12Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт
13:53Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
13:44Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
13:35На Украине обесточены 162 населенных пункта
13:28Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
13:19Крушение самолета в Орске - что известно
13:15В Кремле назвали дату нового раунда переговоров по Украине
13:10В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголя
12:56В Крыму произошло сильное землетрясение
12:33Крымчане реже других россиян становятся жертвами аферистов
12:31ВТБ в январе выдал более 1 миллиона Пушкинских карт
12:24Еще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ
12:19Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льгот
12:15В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
12:08Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье
11:46Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
11:34Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
11:26Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
Лента новостейМолния