Крушение самолета в Орске - что известно - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Крушение самолета в Орске - что известно
Крушение самолета в Орске - что известно - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Крушение самолета в Орске - что известно
На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.Сегодня, 2 февраля, в районе города Орск Оренбургской области в ходе тренировочного полета произошло падение учебного самолета Diamond DA40. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу.Следователи СК России выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия.Расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор университета Юрий Михальчевский."Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отметили в Росавиации.
Крушение самолета в Орске - что известно

Пилот и два курсанта погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области

13:19 02.02.2026
 
© МЧС РоссииПилот и два курсанта погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области
Пилот и два курсанта погибли при крушении учебного самолета в Оренбургской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Сегодня, 2 февраля, в районе города Орск Оренбургской области в ходе тренировочного полета произошло падение учебного самолета Diamond DA40. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу.
"На борту воздушного судна находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, погибли. Машина принадлежала Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации (СПбГУ ГА)", - говорится в сообщении.
Следователи СК России выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор университета Юрий Михальчевский.
"Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отметили в Росавиации.
