Крушение самолета в Орске - что известно
На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2026
авиакатастрофа
оренбургская область
происшествия
росавиация
новости
самолет
крушение самолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.Сегодня, 2 февраля, в районе города Орск Оренбургской области в ходе тренировочного полета произошло падение учебного самолета Diamond DA40. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу.Следователи СК России выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия.Расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор университета Юрий Михальчевский."Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отметили в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человекДва пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекГод после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы
