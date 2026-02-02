https://crimea.ria.ru/20260202/krushenie-samoleta-v-orske---chto-izvestno-1152877082.html

Крушение самолета в Орске - что известно

Крушение самолета в Орске - что известно

2026-02-02T13:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. На борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.Сегодня, 2 февраля, в районе города Орск Оренбургской области в ходе тренировочного полета произошло падение учебного самолета Diamond DA40. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу.Следователи СК России выехали на место и выясняют все обстоятельства и причины происшествия.Расследованием занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы вылетели руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор университета Юрий Михальчевский."Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отметили в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человекДва пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекГод после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы

