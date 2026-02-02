Рейтинг@Mail.ru
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/kerch-i-leninskiy-rayon-kryma-chastichno-ostalis-bez-sveta-1152871622.html
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
Один район в Керчи и еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T11:34
2026-02-02T11:34
отключение электроэнергии в крыму
керчь
ленинский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dbaef468ff0485234d6d4a261061b3f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Один район в Керчи и еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Сегодня с утра в Ленинском районе без света остался город Щелкино.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиБуря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на КрымКрым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
керчь
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7c07db8ef34bb0e1e3f5b732d6c32de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, керчь, ленинский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, энергетика
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света

Часть Керчи и три населенных пункта на востоке Крыма обесточены

11:34 02.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Один район в Керчи и еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Ленинский район, населенные пункты: Багерово, Заветное, Костырино. Город Керчь (район завода им. Войкова)", - говорится в сообщении
Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Сегодня с утра в Ленинском районе без света остался город Щелкино.
В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
Буря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на Крым
Крым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
 
Отключение электроэнергии в КрымуКерчьЛенинский районГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭнергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
12:08Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье
11:46Три человека погибли при крушении самолета в Оренбургской области
11:34Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
11:26Франция с помощью Украины готовит перевороты в ряде стран Африки – СВР
11:14В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
11:07Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"
10:55Школьник готовил теракт в одной из школ Омской области
10:42Попытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
10:27В Белогорском районе перекроют дороги и эвакуируют людей – что происходит
10:14Пять человек погибли в ДТП в Крыму
09:56В Крыму предотвращен теракт против сотрудников ФСБ - задержан "смертник"
09:4320 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Кировской области
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
Лента новостейМолния