Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
Один район в Керчи и еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Один район в Керчи и еще три населенных пункта в Ленинском районе Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Сегодня с утра в Ленинском районе без света остался город Щелкино.В Крыму на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, снег, метель, отложение мокрого снега, гололед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиБуря с мокрым снегом и штормовым ветром надвигается на КрымКрым после удара стихии: без света остаются около 39 тысяч абонентов
Керчь и Ленинский район Крыма частично остались без света
Часть Керчи и три населенных пункта на востоке Крыма обесточены