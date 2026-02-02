https://crimea.ria.ru/20260202/kakoy-segodnya-prazdnik-2-fevralya-1134630007.html

Какой сегодня праздник: 2 февраля

Какой сегодня праздник: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Какой сегодня праздник: 2 февраля

В России 2 февраля вспоминают Сталинградскую битву, мир празднует День водно-болотных угодий, а в США и Канаде наблюдают за сурками. А еще в этот день впервые... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T00:00

2026-02-02T00:00

2026-02-02T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/28/1118422872_109:72:3065:1735_1920x0_80_0_0_25774e74efe6d5e2a0aaa994c4f0d3df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В России 2 февраля вспоминают Сталинградскую битву, мир празднует День водно-болотных угодий, а в США и Канаде наблюдают за сурками. А еще в этот день впервые была проведена операция по трансплантации нерва.Что празднуют в России и в миреВ России сегодня празднуют День разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Битва за Сталинград проходила в два этапа: с 17 июля 1942 года город оборонялся, а 19 ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление. 31 января 1943 года командир немецкой группы войск Паулюс сдался в плен, 2 февраля город был освобожден от фашистов.197 государств мира отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. Дата приурочена к подписанию в Иране в 1971 году Конвенции о водно-болотных угодьях как месте обитания водоплавающих птиц. Ее целью является сохранение и рациональное использование болот для устойчивого развития планеты.В Канаде и США празднуют День сурка. Жители соседствующих стран верят, что в этот день нужно наблюдать за этими животными, вылезающими из нор, и по их поведению предсказывать наступление весны.Еще сегодня День ежа, День самообновления, Всемирный день гавайской гитары, День ветра и День жевательной резинки. Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара, Семена.Знаменательные событияВ 1701 году Петр I издал указ "О постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об отделении Церкви от государства и школы".В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "Партизану Отечественной войны".В 1970 году немецкие ученые в Мюнхене впервые произвели операцию по трансплантации нерва.Кто родился2 февраля 1883 года родился советский композитор Михаил Гнесин. Он считается одним из основоположников профессиональной еврейской музыки в России. Также он написал около 50 романсов, сочинял музыку к спектаклям и кинофильмам. Серди известных произведений: "Юность Авраама", "Еврейский оркестр на балу у городничего", кантата "Красной Армии", трио "Памяти наших погибших детей".В 1904 году на свет появился советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. В 1936 году он совершил первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. А через год по маршруту Москва-США он перелетел через Северный полюс, установив на то время мировой рекорд беспосадочного полета.Также 2 февраля родились французский писатель Филипп Клодель, колумбийская певица Шакира, российские спортсмены: теннисист Андрей Чесноков, футболист Валерий Карпин, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости