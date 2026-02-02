Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/kakoy-segodnya-prazdnik-2-fevralya-1134630007.html
Какой сегодня праздник: 2 февраля
Какой сегодня праздник: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Какой сегодня праздник: 2 февраля
В России 2 февраля вспоминают Сталинградскую битву, мир празднует День водно-болотных угодий, а в США и Канаде наблюдают за сурками. А еще в этот день впервые... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T00:00
2026-02-02T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/28/1118422872_109:72:3065:1735_1920x0_80_0_0_25774e74efe6d5e2a0aaa994c4f0d3df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В России 2 февраля вспоминают Сталинградскую битву, мир празднует День водно-болотных угодий, а в США и Канаде наблюдают за сурками. А еще в этот день впервые была проведена операция по трансплантации нерва.Что празднуют в России и в миреВ России сегодня празднуют День разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Битва за Сталинград проходила в два этапа: с 17 июля 1942 года город оборонялся, а 19 ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление. 31 января 1943 года командир немецкой группы войск Паулюс сдался в плен, 2 февраля город был освобожден от фашистов.197 государств мира отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. Дата приурочена к подписанию в Иране в 1971 году Конвенции о водно-болотных угодьях как месте обитания водоплавающих птиц. Ее целью является сохранение и рациональное использование болот для устойчивого развития планеты.В Канаде и США празднуют День сурка. Жители соседствующих стран верят, что в этот день нужно наблюдать за этими животными, вылезающими из нор, и по их поведению предсказывать наступление весны.Еще сегодня День ежа, День самообновления, Всемирный день гавайской гитары, День ветра и День жевательной резинки. Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара, Семена.Знаменательные событияВ 1701 году Петр I издал указ "О постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об отделении Церкви от государства и школы".В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "Партизану Отечественной войны".В 1970 году немецкие ученые в Мюнхене впервые произвели операцию по трансплантации нерва.Кто родился2 февраля 1883 года родился советский композитор Михаил Гнесин. Он считается одним из основоположников профессиональной еврейской музыки в России. Также он написал около 50 романсов, сочинял музыку к спектаклям и кинофильмам. Серди известных произведений: "Юность Авраама", "Еврейский оркестр на балу у городничего", кантата "Красной Армии", трио "Памяти наших погибших детей".В 1904 году на свет появился советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. В 1936 году он совершил первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. А через год по маршруту Москва-США он перелетел через Северный полюс, установив на то время мировой рекорд беспосадочного полета.Также 2 февраля родились французский писатель Филипп Клодель, колумбийская певица Шакира, российские спортсмены: теннисист Андрей Чесноков, футболист Валерий Карпин, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/28/1118422872_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fd270f537854f784c94c35c9faecd48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 2 февраля

Что празднуют в России и в мире 2 февраля

00:00 02.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В России 2 февраля вспоминают Сталинградскую битву, мир празднует День водно-болотных угодий, а в США и Канаде наблюдают за сурками. А еще в этот день впервые была проведена операция по трансплантации нерва.

Что празднуют в России и в мире

В России сегодня празднуют День разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Битва за Сталинград проходила в два этапа: с 17 июля 1942 года город оборонялся, а 19 ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление. 31 января 1943 года командир немецкой группы войск Паулюс сдался в плен, 2 февраля город был освобожден от фашистов.
197 государств мира отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. Дата приурочена к подписанию в Иране в 1971 году Конвенции о водно-болотных угодьях как месте обитания водоплавающих птиц. Ее целью является сохранение и рациональное использование болот для устойчивого развития планеты.
В Канаде и США празднуют День сурка. Жители соседствующих стран верят, что в этот день нужно наблюдать за этими животными, вылезающими из нор, и по их поведению предсказывать наступление весны.
Еще сегодня День ежа, День самообновления, Всемирный день гавайской гитары, День ветра и День жевательной резинки. Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара, Семена.

Знаменательные события

В 1701 году Петр I издал указ "О постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.
В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об отделении Церкви от государства и школы".
В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "Партизану Отечественной войны".
В 1970 году немецкие ученые в Мюнхене впервые произвели операцию по трансплантации нерва.

Кто родился

2 февраля 1883 года родился советский композитор Михаил Гнесин. Он считается одним из основоположников профессиональной еврейской музыки в России. Также он написал около 50 романсов, сочинял музыку к спектаклям и кинофильмам. Серди известных произведений: "Юность Авраама", "Еврейский оркестр на балу у городничего", кантата "Красной Армии", трио "Памяти наших погибших детей".
В 1904 году на свет появился советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. В 1936 году он совершил первый беспосадочный перелет через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке. А через год по маршруту Москва-США он перелетел через Северный полюс, установив на то время мировой рекорд беспосадочного полета.
Также 2 февраля родились французский писатель Филипп Клодель, колумбийская певица Шакира, российские спортсмены: теннисист Андрей Чесноков, футболист Валерий Карпин, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 2 февраля
23:37За пять часов над Черным и Азовским морями сбили шесть украинских дронов
22:47Северный Кавказ под атакой украинских беспилотников
22:30Моряк с "Маринеры" вернулся в Крым и перенос встречи по Украине: главное
22:12ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
21:56Спрос на Крым у туристов в 2026 году вырастет еще на 15% – прогноз
21:39Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом
21:23Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами
21:08Количество мест хранения сельхозпродукции увеличат в Крыму
21:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
20:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
20:37Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
20:23С какими жалобами обращаются к уполномоченному по правам ребенка в Крыму
20:11Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
19:55Конкурс авторских экскурсий пройдет в Крыму
19:37Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать
19:20Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
19:10Сход вагонов в Кировской области привел к задержке пассажирских поездов
18:47Русские горки со снегом и морозом: когда ждать пик холода в Крыму
Лента новостейМолния