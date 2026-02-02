https://crimea.ria.ru/20260202/kak-sovetskie-voyska-otstoyali-stalingrad--k-godovschine-okonchaniya-bitvy-1152843824.html
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
83 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 83 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. В ней участвовали более двух миллионов человек, из которых более миллиона погибли. Советские солдаты трех фронтов проявили невероятный героизм и доблесть. Победа Советского Союза в этой битве на берегу Волги окончательно подорвала боевой дух вермахта.О переломном сражении Великой Отечественной войны – инфографика РИА Новости Крым.
