Рейтинг@Mail.ru
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260202/kak-sovetskie-voyska-otstoyali-stalingrad--k-godovschine-okonchaniya-bitvy-1152843824.html
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
83 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T07:31
2026-02-02T07:31
история
инфографика
сталинградская битва
великая отечественная война
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145884372_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_8ee04324d77b92906a5bdf99e664fd96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 83 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. В ней участвовали более двух миллионов человек, из которых более миллиона погибли. Советские солдаты трех фронтов проявили невероятный героизм и доблесть. Победа Советского Союза в этой битве на берегу Волги окончательно подорвала боевой дух вермахта.О переломном сражении Великой Отечественной войны – инфографика РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230202/Arkhivnoe-video-bitvy-za-Stalingrad-1113739569.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145884372_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_8f9273cc129e409bca39c6f66f1eaa32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, сталинградская битва, великая отечественная война, память
Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы

Окончание Сталинградской битвы – инфографика

07:31 02.02.2026
 
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim Танк Т-34 "Родина" на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде
Танк Т-34 Родина на площади Павших Борцов в освобожденном Сталинграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Foto Georgiy Zelma/Olga Shirnina/Color by Klimbim
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. 83 года назад, 2 февраля 1943 года, завершилась Сталинградская битва – одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений XX века, переломивших ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. В ней участвовали более двух миллионов человек, из которых более миллиона погибли. Советские солдаты трех фронтов проявили невероятный героизм и доблесть. Победа Советского Союза в этой битве на берегу Волги окончательно подорвала боевой дух вермахта.
О переломном сражении Великой Отечественной войны – инфографика РИА Новости Крым.
Сталинградская битва
Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы
2 февраля 2023, 07:25
"Родина-мать зовет!" Архивное видео битвы за Сталинград
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияСталинградская битваВеликая Отечественная войнаПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
08:31Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
08:24Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
08:16Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
08:0331 беспилотник ВСУ сбит над регионами России
07:58Новые горизонты для молодежи: "Движение первых" набирает обороты в Крыму
07:44Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
07:31Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
07:07Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
06:57Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе
06:37Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
06:18На Солнце произошла вспышка максимального класса
06:08Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
00:01Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния